Kıbrıs ve Filistin’in daima yanındayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü hem yavru vatanda hem de Türkiye’de coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birçok siyasi ve Dışişleri Bakanlığı da kutlama mesajları paylaştı.
ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
HAKLI DAVAMIZIN SAVUNUCUSUYUZ
KIBRIS TÜRK DAVASINA HER ZAMAN BAĞLIYIZ
KIBRIS TÜRKÜNÜN HAKLARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız
Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve siyasiler tebrik mesajları paylaştı.
O TOPRAKLAR FİLİSTİN HALKININ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti’nin ilanının 38’inci yıl dönümünü yürekten kutluyorum. ‘İnsanlık Cephesi’nin ortak vicdanında kök salan Filistin davasına sahip çıkmak, yalnızca Filistin halkına karşı değil, adalete ve insanlık onuruna karşı da tarihi bir sorumluluktur. Unutulmamalıdır ki Filistin toprakları, uğruna nesiller boyunca bedel ödeyen, kanlarıyla o toprakları sulayan Filistin halkının öz vatanıdır ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır.
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