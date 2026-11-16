Kıbrıs ve Filistin’in daima yanındayız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü hem yavru vatanda hem de Türkiye’de coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birçok siyasi ve Dışişleri Bakanlığı da kutlama mesajları paylaştı.

ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız.

HAKLI DAVAMIZIN SAVUNUCUSUYUZ

* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik iradesinin tarihe kazındığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya ve bu haklı davanın savunucusu olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs davasının bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

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KIBRIS TÜRK DAVASINA HER ZAMAN BAĞLIYIZ

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü kutlu olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına ve şanlı Kıbrıs Türk davasına her zaman ve zeminde bağlı olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca olduğu gibi bugün de dünyanın her yerinde KKTC’nin haklı davasını savunmaya ve anlatmaya devam etmektedir. Dr. Fazıl Küçük’ü ve KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı şükran ve saygıyla anıyoruz. Haklı davanın müdafaası için şehit olan Mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

KIBRIS TÜRKÜNÜN HAKLARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklarının, egemen eşitliğinin ve güvenliğinin korunması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.

* Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve varoluş destanının en anlamlı simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü kutlu olsun! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük Türk milletinin ayrılmaz parçası Kıbrıslı Türklerin egemenliklerinden ve özgürlüklerinden asla vazgeçmediklerinin ve vazgeçme-yeceklerinin kanıtıdır.

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Filistin davasını en güçlü şekilde savunacağız

Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve siyasiler tebrik mesajları paylaştı.

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, zulme ve zalime karşı onurlu direnişini sürdüren kahraman Filistin halkına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti’nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz.

O TOPRAKLAR FİLİSTİN HALKININ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti’nin ilanının 38’inci yıl dönümünü yürekten kutluyorum. ‘İnsanlık Cephesi’nin ortak vicdanında kök salan Filistin davasına sahip çıkmak, yalnızca Filistin halkına karşı değil, adalete ve insanlık onuruna karşı da tarihi bir sorumluluktur. Unutulmamalıdır ki Filistin toprakları, uğruna nesiller boyunca bedel ödeyen, kanlarıyla o toprakları sulayan Filistin halkının öz vatanıdır ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır.

ONURLU DİRENİŞİ SELAMLIYORUZ

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi ‘insanlık ittifakı’nın gayesidir. Kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü tebrik ediyoruz. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde haklı olan Filistin halkının onurlu direnişini selamlıyoruz. İşgale ve zulme karşı, Filistin davasını kararlılıkla savunmayı sürdüreceğiz.

ZULMÜN KARŞISINDA DURACAĞIZ

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin tesisi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

* Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak, Filistin halkının maruz kaldığı her türlü haksızlık ve zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması vazgeçilmez gayemizdir.

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