ANFA’da 338 milyon liralık şaibeli alım

Sayıştay, bitki üretimi, bakım, mekanik tesisat malzemeleri temini ve iş makinesi kiralama işleri kapsamında Ankara dokuz ayrı bölgeye ayrıldı. Mayıs 2025'te yapılan dokuz sözleşmenin toplam bedeli 337 milyon 975 bin lirayı buldu. Ancak aynı nitelikteki işlerin neden tek seferde alınmadığına ilişkin somut bir gerekçe ortaya konulamadı.ANFA, Sayıştay'a verdiği savunmada Ankara'nın geniş coğrafi yapısını, iş makinelerinin sevkini ve bakım çalışmalarının mevsimsel özelliklerini gerekçe gösterdi. Ancak Sayıştay, Ankara'nın hangi objektif kriterlere göre dokuz bölgeye ayrıldığının açıklanmadığını belirtti. Raporda, farklı firmaların farklı alımlara davet edilmesinin rekabeti nasıl artırdığına ilişkin de somut bir gerekçe sunulamadığına dikkat çekildi.

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