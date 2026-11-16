Okullarda şiddete karşı erken uyarı sistemi

16/11/2026, Pazartesi04:24
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
26

Bildirimler

A Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.16 Kasım 2026 00:39 PazartesiSON DAKİKA
Facianın eşiğinden dönüldü15 Kasım 2026 22:49 PazarSON DAKİKA
Üreticiler gece gündüz çalışıyor, kilosu 500 liradan satılıyor15 Kasım 2026 22:21 PazarSON DAKİKA
Sivaslı berber zoru başardı: Tek eliyle yeniden hayata tutundu15 Kasım 2026 21:08 PazarSON DAKİKA
Aracı hurdaya döndü, hava yastıkları açılmadı: Şirketin savunması gündem oldu15 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
A Milli Takımımız, Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.Yeni haftanın hava durumu haritası yayımlandı: Yurdun büyük bölümüne sağanak ve kar uyarısıŞarkıcı Güllü davasının seyrini değiştiren gelişme: Daraltılmış baz incelemesi istenildiPutin’in torunu gerçek soyadını kullanamıyor: Kimlikte dikkat çeken Zelenskiy sansürüDoğal gazda yüksek faturayı önleyecek karar devrede: 📌İşte il il yeni limitler

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, son dönemde eğitim kurumlarında gündeme gelen şiddet, akran zorbalığı, dışlanma ve öğrencilerin ruh sağlığı sorunlarına karşı veri temelli erken uyarı ve müdahale sistemi kurulmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulan raporda, okullarda yaşanan şiddet olaylarının aniden ortaya çıkmadığı, çoğu zaman olay öncesinde çeşitli sinyallerin görülebildiği vurgulandı. Bu sinyallerin ilkokul yıllarından itibaren tespit edilmesi ve zamanında müdahale edilmesi için mevcut rehberlik sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulandı.

5 BAKANLIĞIN VERİLERİ TEK MERKEZDE

Edinilen bilgilere göre önerilen reformun temelini Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarından alınacak verilerin tek merkezde toplanması oluşturuyor. Okul, öğrenci ve çevresel koşulların birlikte değerlendirileceği sistemle risk faktörleri daha erken tespit edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul iklimi, zorbalık, aidiyet, yalnızlık, ruh sağlığı, disiplin kayıtları ve öğrencilerin davranışlarına ilişkin veriler alınması öngörülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile kaynaklı riskleri ve sosyal destek ihtiyacını takip edecek. İçişleri Bakanlığı okul çevresindeki risk yoğunluğu, şiddet ve suç verileri ile güvenlik birimlerine getirilen çocuklara ilişkin bilgileri sağlayacak. Adalet Bakanlığı suça sürüklenen çocuklara ilişkin verileri, Sağlık Bakanlığı ise tedavi ve sağlık raporu bilgilerini sisteme aktaracak.

HER YIL AYNI YAŞ GRUBU TEKRAR ÖLÇÜLECEK

Raporda, analiz ayağında makro ve mikro olmak üzere iki ayrı izleme mekanizması önerisinin yer aldığı öğrenildi. Makro sistemle Türkiye genelinde çocukluk ve gençlik dönemine ilişkin sürekli bir izleme altyapısı oluşturulacak. Her yıl aynı yaş grubundaki öğrenciler üzerinde tekrarlanan ölçümlerle şiddet eğilimleri, ruh sağlığı, madde kullanımı, sosyal medya alışkanlıkları ve bölgesel riskler takip edilecek.

İHTİYAÇLARA GÖRE FARKLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre mikro düzeyde ise riskli bölgelerde bulunan yaklaşık 2 bin ilkokul, ortaokul ve lise izleme ağına dahil edilecek. Bu okullarda her yıl geçerliliği kanıtlanmış ölçme araçlarıyla değerlendirmeler yapılacak. Okulların kendi verilerine dayalı risk haritaları ve analiz raporları hazırlanarak rehberlik servislerine iletilecek. Böylece her öğrenciye aynı yaklaşımın uygulanması yerine, ihtiyaçlara göre farklı müdahale yöntemleri geliştirilebilecek.


Özgün
İlk ara tatilden sonra okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılacak? 2026-2027 MEB takvimi
Özgün
2027 BİLSEM kılavuzu için gözler MEB’de: BİLSEM aday gösterme ve tablet sınavı ne zaman?

Başlıklar :okulşiddettoplum
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Okullarda şiddete karşı erken uyarı sistemi
Arşiv.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet