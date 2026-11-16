Okullarda şiddete karşı erken uyarı sistemi

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, son dönemde eğitim kurumlarında gündeme gelen şiddet, akran zorbalığı, dışlanma ve öğrencilerin ruh sağlığı sorunlarına karşı veri temelli erken uyarı ve müdahale sistemi kurulmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulan raporda, okullarda yaşanan şiddet olaylarının aniden ortaya çıkmadığı, çoğu zaman olay öncesinde çeşitli sinyallerin görülebildiği vurgulandı. Bu sinyallerin ilkokul yıllarından itibaren tespit edilmesi ve zamanında müdahale edilmesi için mevcut rehberlik sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulandı.

5 BAKANLIĞIN VERİLERİ TEK MERKEZDE

Edinilen bilgilere göre önerilen reformun temelini Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarından alınacak verilerin tek merkezde toplanması oluşturuyor. Okul, öğrenci ve çevresel koşulların birlikte değerlendirileceği sistemle risk faktörleri daha erken tespit edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul iklimi, zorbalık, aidiyet, yalnızlık, ruh sağlığı, disiplin kayıtları ve öğrencilerin davranışlarına ilişkin veriler alınması öngörülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile kaynaklı riskleri ve sosyal destek ihtiyacını takip edecek. İçişleri Bakanlığı okul çevresindeki risk yoğunluğu, şiddet ve suç verileri ile güvenlik birimlerine getirilen çocuklara ilişkin bilgileri sağlayacak. Adalet Bakanlığı suça sürüklenen çocuklara ilişkin verileri, Sağlık Bakanlığı ise tedavi ve sağlık raporu bilgilerini sisteme aktaracak.

HER YIL AYNI YAŞ GRUBU TEKRAR ÖLÇÜLECEK

Raporda, analiz ayağında makro ve mikro olmak üzere iki ayrı izleme mekanizması önerisinin yer aldığı öğrenildi. Makro sistemle Türkiye genelinde çocukluk ve gençlik dönemine ilişkin sürekli bir izleme altyapısı oluşturulacak. Her yıl aynı yaş grubundaki öğrenciler üzerinde tekrarlanan ölçümlerle şiddet eğilimleri, ruh sağlığı, madde kullanımı, sosyal medya alışkanlıkları ve bölgesel riskler takip edilecek.

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İHTİYAÇLARA GÖRE FARKLI MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre mikro düzeyde ise riskli bölgelerde bulunan yaklaşık 2 bin ilkokul, ortaokul ve lise izleme ağına dahil edilecek. Bu okullarda her yıl geçerliliği kanıtlanmış ölçme araçlarıyla değerlendirmeler yapılacak. Okulların kendi verilerine dayalı risk haritaları ve analiz raporları hazırlanarak rehberlik servislerine iletilecek. Böylece her öğrenciye aynı yaklaşımın uygulanması yerine, ihtiyaçlara göre farklı müdahale yöntemleri geliştirilebilecek.

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