2027 BİLSEM kılavuzu için gözler MEB’de: BİLSEM aday gösterme ve tablet sınavı ne zaman?

Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 15 Kasım Pazar maç programı

Futbol tutkunlarını 15 Kasım 2026 Pazar günü hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde nefes kesen, dopdolu bir maç takvimi bekliyor. Günün en kritik randevusunda A Millî Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında deplasmanda dünya devi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi’nde Belçika - İtalya, İspanya - İngiltere ve Hırvatistan - Çekya gibi dev eşleşmeler sahne alırken; Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ise milli arayı Rus temsilcisi Zenit ile oynayacağı hazırlık maçıyla değerlendirecek. Sporseverlerin yoğun olarak sorguladığı "Bugün kimin maçı var, Fransa - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda, Trabzonspor - Zenit hazırlık maçı ne zaman, 15 Kasım Pazar UEFA Uluslar Ligi ve TFF 3. Lig maç programı" sorularının yanıtları ve günün yayın akışı şu şekildedir: