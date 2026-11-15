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2027 BİLSEM kılavuzu için gözler MEB’de: BİLSEM aday gösterme ve tablet sınavı ne zaman?

20:54, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde özel yetenekli öğrencilere eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2026-2027 eğitim öğretim yılı tanılama süreci başlıyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında aday gösterileceği süreçte on binlerce veli "2027 BİLSEM başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı ve tablet sınavı hangi tarihte?" sorularına yanıt arıyor. Bireysel başvurunun alınmadığı ve e-Okul üzerinden sınıf öğretmenleri aracılığıyla yürütülecek kritik takvime dair tüm detaylar, MEB Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile netleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2026-2027 eğitim öğretim yılı tanılama süreci bekleniyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayan sürecin kesin takvimi, MEB'in yayımlayacağı Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile netlik kazanacak.

Türkiye genelinde özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2027 başvuru ve sınav takvimi gündemdeki yerini koruyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında değerlendirilmesine yönelik süreç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak resmi takvimle başlayacak.

2026-2027 BİLSEM kılavuzu yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'nu henüz erişime açmadı. Geçmiş yıllardaki uygulama takvimleri dikkate alındığında, kılavuzun kasım ayının ikinci veya üçüncü haftasında MEB'in resmi internet sitesi üzerinden PDF formatında yayımlanması öngörülüyor.

BİLSEM başvurusu nasıl yapılır ve sınav ne zaman?

Resmi kılavuz henüz yayımlanmadığı için yeni döneme ait kesin aday gösterme ve ön değerlendirme tarihleri netleşmedi. Önceki dönemin takvimi ve sistem işleyişi doğrultusunda süreç şu adımlarla ilerliyor:


Bireysel başvuru alınmıyor: BİLSEM tanılama ve sınav süreçlerine velilerin doğrudan bireysel başvuru yapma hakkı bulunmuyor.


Aday gösterme dönemi: Geçtiğimiz eğitim döneminde sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirdiği aday gösterme işlemleri 21-27 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Yeni dönem başvurularının da kasım ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.


Tablet sınavı takvimi: Aday gösterilen öğrencilerin katılacağı tablet üzerinden gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulamalarının ise Aralık 2026 ortasından Şubat 2027'ye kadar uzanan bir takvimde yapılması öngörülüyor. Sürece ilişkin tüm resmi tarihler, sınav merkezleri ve uygulama esasları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı 2026-2027 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile kesinlik kazanacak. 

Başlıklar :2027 bilsembilsem tablet sınavıbilsem tanılama sürecimebbilsem başvurularıbilim ve sanat merkezleri
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2027 BİLSEM kılavuzu için gözler MEB’de: BİLSEM aday gösterme ve tablet sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2026-2027 eğitim öğretim yılı tanılama süreci bekleniyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayan sürecin kesin takvimi, MEB'in yayımlayacağı Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile netlik kazanacak.

Türkiye genelinde özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve desteklenmesi amacıyla faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2027 başvuru ve sınav takvimi gündemdeki yerini koruyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında değerlendirilmesine yönelik süreç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak resmi takvimle başlayacak.

2026-2027 BİLSEM kılavuzu yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'nu henüz erişime açmadı. Geçmiş yıllardaki uygulama takvimleri dikkate alındığında, kılavuzun kasım ayının ikinci veya üçüncü haftasında MEB'in resmi internet sitesi üzerinden PDF formatında yayımlanması öngörülüyor.

BİLSEM başvurusu nasıl yapılır ve sınav ne zaman?

Resmi kılavuz henüz yayımlanmadığı için yeni döneme ait kesin aday gösterme ve ön değerlendirme tarihleri netleşmedi. Önceki dönemin takvimi ve sistem işleyişi doğrultusunda süreç şu adımlarla ilerliyor:


Bireysel başvuru alınmıyor: BİLSEM tanılama ve sınav süreçlerine velilerin doğrudan bireysel başvuru yapma hakkı bulunmuyor.


Aday gösterme dönemi: Geçtiğimiz eğitim döneminde sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirdiği aday gösterme işlemleri 21-27 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Yeni dönem başvurularının da kasım ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.


Tablet sınavı takvimi: Aday gösterilen öğrencilerin katılacağı tablet üzerinden gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulamalarının ise Aralık 2026 ortasından Şubat 2027'ye kadar uzanan bir takvimde yapılması öngörülüyor. Sürece ilişkin tüm resmi tarihler, sınav merkezleri ve uygulama esasları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı 2026-2027 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile kesinlik kazanacak. 

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