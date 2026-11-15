Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Mehmet Örs, temizlik çalışması sırasında çöp konteynerinde Türk bayrağı buldu.
ÇÖPTEN ÇIKARDIĞI TÜRK BAYRAĞINI ÖZENLE KATLADI
Çöpe atılan Türk bayrağını bulunduğu yerden alan Örs, özenle katladığı bayrağı cebine koydu. Temizlik görevlisinin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet ve saygı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere yansıyan anlamlı davranış yürekleri ısıttı.
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