Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden firari faili yakalandı

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015'te şehit edilmesi olayının firari şüphelilerinden biri, Muş ve Bitlis emniyet birimlerinin de katıldığı ortak operasyonla yakalandı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda İ.Y. ile kendisine yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, operasyonu gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.