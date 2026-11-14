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6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek: Dev projede sona doğru

16:19, 14/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:19, 14/11/2026, Cumartesi
DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te açılışı gerçekleştirilen Nizip Adliye Kavşağı ve Nizip-Karkamış yolunun yanı sıra hızlı tren projesine ilişkin son durumu açıkladı. 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla 6,5 saatlik yolculuk süresi 2 saat 15 dakikaya inecek. Projenin Mersin-Adana etabının 2027 yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Uraloğlu, 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar hakkında da bilgilendirme yaptı. 


"177 MİLYAR 141 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ulaşım altyapısını güçlendirmek için Gaziantep'te önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz bu gazi şehrin kalkınmasını daha da hızlandırmaktadır. 10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır. Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Tüm demiryolu altyapısını yeniledik ve modernize ettik. 2022 yılında Gaziray'ı açtık" dedi.

'HIZLI TREN PROJESİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Uraloğlu, yapımı süren 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi hakkında da bilgi verdi.


Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak bir çalışmayla hayata geçirdiği GAZİRAY’ı 2022 yılında hizmete açmıştık. Proje ile kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak Başpınar’dan Taşlıca’ya 16 istasyonla Gaziantep şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Gaziray kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı inşa ettik. Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hat yapımı gerçekleştirdik. Yine, bölgemizin ve ülkemizin en önemli demir yolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına hızla devam ediyoruz. Projemizin Mersin-Adana kesimini 2027 yılı içerisinde açmayı planlıyoruz.



"SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Tüm hat tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saat süren seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep Havalimanı’mızın yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binası da inşa ettik. 2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiği, 2025 yılında 3 milyon 70 bin yolcuya yaklaştı. Havalimanımızdan 7’si dış nokta olmak üzere 13 farklı lokasyona haftalık 168 uçuş operasyonu gerçekleşiyor” diye konuştu.

'SINIR ÖTESİNDE HAYATIN NORMALLEŞMESİNE KATKI SUNUYORUZ'

Sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunduklarını aktaran Bakan Uraloğlu,

"İkinci eserimiz ise 30,5 kilometre uzunluğundaki Nizip-Karkamış yoludur. Nizip D-400 Devlet Yolu’nun Karkamış ayrımından başlayarak Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı’na kadar uzanan bu güzergahı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Karkamış ilçemizin Nizip’e, Gaziantep’e ve bölgedeki merkezlere kesintisiz ve yüksek standartlı bağlantısını sağladık. Sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunuyoruz. Bu proje ile zamandan 154 milyon lira, akaryakıttan 47 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 201 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını yılda 2 bin 312 ton azaltarak Nizip’in ve Gaziantep’in doğasını koruma altına alıyoruz" dedi.

Başlıklar :Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren ProjesiHızlı trengaziantepSeyehatYolculuk SüresiUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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6,5 saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek: Dev projede sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan Uraloğlu, 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar hakkında da bilgilendirme yaptı. 


"177 MİLYAR 141 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ulaşım altyapısını güçlendirmek için Gaziantep'te önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçen Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz bu gazi şehrin kalkınmasını daha da hızlandırmaktadır. 10 milyar doları aşan ihracatı, organize sanayi bölgeleri ve tarımdan sanayiye uzanan üretim gücüyle Gaziantep, ulaşım altyapısının güçlenmesiyle daha da ileriye taşınmaktadır. Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Tüm demiryolu altyapısını yeniledik ve modernize ettik. 2022 yılında Gaziray'ı açtık" dedi.

'HIZLI TREN PROJESİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Uraloğlu, yapımı süren 312,5 kilometrelik Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi hakkında da bilgi verdi.


Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak bir çalışmayla hayata geçirdiği GAZİRAY’ı 2022 yılında hizmete açmıştık. Proje ile kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak Başpınar’dan Taşlıca’ya 16 istasyonla Gaziantep şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Gaziray kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı inşa ettik. Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hat yapımı gerçekleştirdik. Yine, bölgemizin ve ülkemizin en önemli demir yolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına hızla devam ediyoruz. Projemizin Mersin-Adana kesimini 2027 yılı içerisinde açmayı planlıyoruz.



"SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Tüm hat tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saat süren seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep Havalimanı’mızın yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binası da inşa ettik. 2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiği, 2025 yılında 3 milyon 70 bin yolcuya yaklaştı. Havalimanımızdan 7’si dış nokta olmak üzere 13 farklı lokasyona haftalık 168 uçuş operasyonu gerçekleşiyor” diye konuştu.

'SINIR ÖTESİNDE HAYATIN NORMALLEŞMESİNE KATKI SUNUYORUZ'

Sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunduklarını aktaran Bakan Uraloğlu,

"İkinci eserimiz ise 30,5 kilometre uzunluğundaki Nizip-Karkamış yoludur. Nizip D-400 Devlet Yolu’nun Karkamış ayrımından başlayarak Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı’na kadar uzanan bu güzergahı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Karkamış ilçemizin Nizip’e, Gaziantep’e ve bölgedeki merkezlere kesintisiz ve yüksek standartlı bağlantısını sağladık. Sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunuyoruz. Bu proje ile zamandan 154 milyon lira, akaryakıttan 47 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 201 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını yılda 2 bin 312 ton azaltarak Nizip’in ve Gaziantep’in doğasını koruma altına alıyoruz" dedi.

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