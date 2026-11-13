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Alışverişlerde yeni dönem resmen başladı: Beyaz eşya ve cep telefonunda anında sigorta dönemi

16:09, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 16:15, 13/11/2026, Cuma
AA
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SEDDK milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren yeni kararı duyurdu: E-ticaret ve mağazalarda doğrudan sigorta sistemi devrede

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle ilk yıl 10 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 70 milyon poliçeyle sigorta ürünlerinden faydalanması bekleniyor.

Vatandaşların alışveriş sırasında doğrudan sigorta yaptırabilmesine imkan tanıyan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlandı.

SEDDK'nin açıklamasında, sigorta ürünlerine yönelik anlık ihtiyacın elektronik ticaretin yaygınlaşması, organize perakendeciliğin büyümesi ve yeni satış modellerinin gelişmesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Sigorta ürünlerine alışveriş anında erişimin kolaylaştırılması ve bu alanda ortaya çıkabilecek istismarların önlenmesi amacı taşıyan Yönetmelik, 12 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk yıl için beklenti

İlk yıl 10 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 70 milyon poliçe ile sigorta ürünlerinden faydalanması bekleniyor.

Çevrim içi veya fiziki alışverişte vatandaşlar, herhangi bir aracıya gerek duymadan sigorta ürünlerini doğrudan sigorta şirketinden temin edebilecek.

Ürün ve hizmetlerdeki riskler

Sigorta kapsamına alınabilecek ürünler arasında beyaz eşya, elektronik cihazlar, telefon, tablet, mobilya, gözlük, saat, giyim eşyası, ev ürünleri ve kozmetik yer alıyor. Bu ürünlerin kırılması, kaybı, çalınması, yanması, arızalanması veya herhangi bir şekilde zarar görmesine ilişkin riskler sigorta kapsamına alınabilecek.

Seyahat, ulaşım, konaklama, fatura koruma, siber güvenlik, kısa süreli taşıt kiralama, spor merkezi üyelikleri, konser, spor müsabakaları, düğün ve nişan organizasyonları gibi hizmetlere yönelik sigorta teminatları da sunulabilecek. Bu kapsamda hizmetlerin kullanılamaması, iptali, kesintiye uğraması veya yetkisiz kullanılması gibi riskler dikkate alınacak.

Ev hayvanlarının hastalanması, çalınması ve kaybıyla bağlantılı risklere ilişkin teminatlar düzenlemede yer alıyor. İkamet izni ve vize başvurularında ibraz edilmesi gereken sigortalarla bireysel kredilerle bağlantılı hayat, borç ödeme ve ferdi kaza sigortaları da kapsam içinde bulunuyor.

İstismara karşı tedbirler

Sigorta işlemlerinde yaşanabilecek istismarları önlemeye yönelik tedbirler de hayata geçirildi. Sigortanın mal veya hizmet satın alınmasının şartı haline getirilmesi engellenirken, sigorta satın alınmaması nedeniyle satış koşullarının alıcı aleyhine değiştirilmesinin de önüne geçildi.

Sözleşme öncesi bilgilendirme, kimlik doğrulama ve güvenli yöntemlerle onay alınmasına ilişkin esaslar belirlendi. Böylece sigortalının bilgisi veya onayı olmaksızın poliçe düzenlenmesi engellendi.

Ayrıca sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin taleplerin uzaktan iletişim araçlarıyla iletilebilmesine ve mal veya hizmete ilişkin sözleşme sona erdiğinde sigortanın kendiliğinden sona ermesine yönelik esaslar belirlendi.

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Başlıklar :seddkbütünleşik sigortalar hakkında yönetmelikalışverişte doğrudan sigorta
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Alışverişlerde yeni dönem resmen başladı: Beyaz eşya ve cep telefonunda anında sigorta dönemi
SEDDK milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren yeni kararı duyurdu: E-ticaret ve mağazalarda doğrudan sigorta sistemi devrede
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