Nükleer nesil işbaşında

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da görev yapan Türk mühendisler Yeni Şafak'a konuştu. Genç mühendisler, eğitim süreçlerini, çalışma koşullarını ve nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü anlattı. Akkuyu Nükleer A.Ş.'de ikincil çevrim kimyasal analiz uzmanı olarak çalışan Pakize Ayşe Ciğal Yaygın'ın nükleer enerjiye ilgisi lise yıllarında başladı. Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu projesi için imzalanan anlaşmayı televizyondan öğrendiğini belirten Yaygın, “Ailemle birlikte projeyi merak edip araştırmaya başladık. Nükleer enerjiyi tanıdıkça bu alanda eğitim almaya karar verdim. Üniversite tercihimde yalnızca Hacettepe Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümünü yazdım. Tek tercihimdi” dedi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Akkuyu'nun eğitim programına kabul edilen Yaygın, Rusya'daki St. Petersburg Politeknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Akkuyu'da göreve başlayan Yaygın, beş yılı aşkın süredir santralin kimya laboratuvarında çalışıyor.

SANTRALİN SİSTEMLERİNİ DENETLİYOR

Santralin su ve kimya çevriminden sorumlu olduğunu anlatan Yaygın, “Su çevrimindeki kimyasal ve fiziksel parametrelerin uluslararası standartlara uygunluğunu kontrol ediyoruz. Analiz sonuçlarını raporlayarak ilgili denetim ve düzenleme kuruluşlarına bildiriyoruz” ifadelerini kullandı. Nükleer enerji sektörünün sürekli geliştiğine dikkat çeken Yaygın, “Nükleer enerji, farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren çok disiplinli bir sektör. Bu alanda çalışmak ciddi sorumluluk ve disiplin gerektiriyor. Meslek hayatınız boyunca yeni gelişmeleri takip etmeli ve öğrenmeye açık olmalısınız. Çünkü nükleer teknoloji sürekli gelişiyor” diye konuştu. Yabancı dil öğrenmenin mesleki gelişim açısından önemini de vurgulayan Yaygın, “Artık yalnızca İngilizce bilmek yeterli değil. Nükleer enerji sektöründe çalışmak isteyen gençlere İngilizcenin yanında Rusça öğrenmelerini de tavsiye ediyorum. Yapay zekâ destekli çeviri teknolojilerinden yararlanabiliriz ancak bunları dil öğrenmenin yerine koymamalıyız” dedi.

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Ahmet Yasin Öner

RUSYA'DA EĞİTİM ALDI AKKUYU'DA ÇALIŞIYOR

Akkuyu Nükleer A.Ş. Ticari Operatörler Grubu Kıdemli Uzmanı Ahmet Yasin Öner'in nükleer enerji yolculuğu ise Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde başladı. Üniversitenin üçüncü sınıfını tamamladıktan sonra 2012 yılında Akkuyu'nun işletme personeli yetiştirme programına başvuran Öner, sınavları kazanarak Moskova'daki MEPhI Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nde eğitim görmeye hak kazandı. Rusya'da 6,5 yıl eğitim alan Öner, 2019 yılında Türkiye'ye döndü ve Akkuyu'da işe başladı. Mesleki deneyimini anlatan Öner, “Nükleer enerji mühendisliği eğitimim sırasında otomasyon sistemleri üzerine uzmanlaştım. Akkuyu'ya döndükten sonra yaklaşık üç yıl elektrik bölümünde çalıştım. Ülkemiz için önemli olan böyle bir projede yer almak ve mühendis olarak katkı sağlayabilmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

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