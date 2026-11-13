Kimliği DNA incelemesiyle tespit edildi: İzmir'deki patlamada can kaybı 19'a yükseldi

Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir cenazeye ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumundaki DNA incelemesiyle cenazenin Güney'e ait olduğu belirlendi.
Kimlik tespitinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.
Yaralı 2 işçinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
Ne olmuştu?
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 18 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.