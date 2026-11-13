HABAŞ işçilerinin telefonla fabrikaya girişi yasaklandı: Sabah vardiyası işi bıraktı

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9’u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Telefon yasağı sonrası sabah vardiyasındaki işçiler içeri girmedi

İddiaya göre ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişine yasak getirildi. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi. Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. Turnikelerden geçmeyerek fabrikaya girmeyen işçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti.

Eylem sırasında yaşanan gerginlikte arbede çıktı

İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi. Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darp ettiği görüldü.

Reklam Reklam

Gündem

İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen işçi Abdullah Kılınç memleketi Şanlıurfa'da defnedildi

Gündem

HABAŞ faciası yasa boğdu: Bozköy üç evladını kaybetti

Gündem

18 kişi hayatını kaybetmişti: Aliağa'daki fabrika patlamasında 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Hayat

İzmir'deki faciada yürek yakan veda: İlk iş gününde hayattan kopan işçi son yolculuğuna uğurlandı

Gündem

HABAŞ patlamasında ağır yaralı olan 1 işçi hayatını kaybetti

Gündem

Şirket bile 'ihmal'i görmüş

Gündem

İzmir'de 18 kişinin hayatını kaybettiği fabrika faciasında HABAŞ Başkanı Başaran gözaltında