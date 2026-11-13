HABAŞ işçilerinin telefonla fabrikaya girişi yasaklandı: Sabah vardiyası işi bıraktı

13/11/2026, Cuma12:37
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
41

Bildirimler

'Joker' yöntemiyle miras oyunu! Benzer kişileri kullanarak banka hesaplarını boşalttılar13 Kasım 2026 12:30 CumaSON DAKİKA
Ömer Sarıgül de her şeyi anlatmaya hazırlanıyor: Gözler pazartesi gününe çevrildi13 Kasım 2026 12:15 CumaSON DAKİKA
Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarı13 Kasım 2026 11:45 CumaSON DAKİKA
Kripto piyasası resmen çakıldı: Fed endişesi ve doların yükselişiyle eridi13 Kasım 2026 11:30 CumaSON DAKİKA
Kural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarife13 Kasım 2026 11:15 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarıKural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarifeAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepkiMilli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsun

HABAŞ işçilerinin telefonla fabrikaya girişi yasaklandı: Sabah vardiyası işi bıraktı

12:08, 13/11/2026, Cuma
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İşçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda işçilerin cep telefonuyla içeri girmesinin yasaklanması üzerine sabah vardiyasındaki çalışanlar iş bıraktı. Karara tepki gösteren işçiler fabrika önünde bekleyişe geçerken, işçilerle yaşanan gerginlikte arbede çıktı.

Fabrikada 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9’u tutuklanmış, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile bir şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Telefon yasağı sonrası sabah vardiyasındaki işçiler içeri girmedi

İddiaya göre ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişine yasak getirildi. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi. Sabah vardiyası için tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. Turnikelerden geçmeyerek fabrikaya girmeyen işçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti.

Eylem sırasında yaşanan gerginlikte arbede çıktı

İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi. Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darp ettiği görüldü.

Gündem
İzmir'de fabrikadaki patlamada ölen işçi Abdullah Kılınç memleketi Şanlıurfa'da defnedildi
Gündem
HABAŞ faciası yasa boğdu: Bozköy üç evladını kaybetti
Gündem
18 kişi hayatını kaybetmişti: Aliağa'daki fabrika patlamasında 11 zanlı adliyeye sevk edildi
Hayat
İzmir'deki faciada yürek yakan veda: İlk iş gününde hayattan kopan işçi son yolculuğuna uğurlandı
Gündem
HABAŞ patlamasında ağır yaralı olan 1 işçi hayatını kaybetti
Gündem
Şirket bile 'ihmal'i görmüş
Gündem
İzmir'de 18 kişinin hayatını kaybettiği fabrika faciasında HABAŞ Başkanı Başaran gözaltında

Başlıklar :mehmet rüştü başaranizmirhabaşaliağahabaş demir çelik fabrikası
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

HABAŞ işçilerinin telefonla fabrikaya girişi yasaklandı: Sabah vardiyası işi bıraktı
İşçiler, iş bırakma eylemi başlatarak tesis önünde bekleyişe geçti.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet