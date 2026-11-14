Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçede bugün (14 Kasım) planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bazı bölgelerde saat 09.00'da başlayacak olan kesintilerin akşam saat 17.00'ye kadar devam edeceği bildirildi. İşte 14 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…
İstanbul'da hafta sonu planı yapan vatandaşlar için Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından güncel kesinti takvimi paylaşıldı.
Şebeke yenileme, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası'nda yer alan 13 ilçede gün boyu kademeli olarak enerji kesintisi uygulanacağı açıklandı.
BEDAŞ'ın resmi duyurusuna göre, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 13 ilçede kesintiler sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak.
Çalışmaların seyrine ve bölgelere göre değişmekle birlikte birçok noktada kesintilerin akşam saat 17.00'ye kadar sürmesi planlanıyor.
BAZI İLÇELERDE DAHA KISA SÜRELİ KESİNTİ UYGULANACAK
Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, kesinti sürelerinin her ilçede ve mahallede aynı olmayacağı vurgulandı.
Altyapı ve şube bağlantısı gibi daha kısa süreli bakım işlemlerinin yürütüleceği bazı ilçelerde enerjinin gün içinde daha erken saatlerde yeniden verileceği belirtildi.
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