İstanbul'da binlerce yıllık eserler için operasyon: 2 bin 456 parça ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 13 Kasım'da Bakırköy ve Silivri'de 3 ev ve 8 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Aramalarda altın ve gümüş sikkeler, kılıçlar ve heykel parçalarının da bulunduğu 2 bin 456 eser ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.