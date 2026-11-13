Lodos İstanbul'u vurdu: Sarıyer’de ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, Sarıyer'de hasara yol açtı. Yeniköy ve Bahçeköy mahallelerinde kökünden sökülen ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Ağaçlardan biri çevredeki iki binanın dış cephesine de zarar verirken olaylarda yaralanan olmadı.