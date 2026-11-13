Lodos İstanbul'u vurdu: Sarıyer’de ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi

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İstanbul'da etkili olan lodos, Sarıyer'de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek park halindeki 34 MLG 779 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Ağaç, çevredeki 2 binaya da çarptı. Binalardan birinin girişinde, diğerinin ise çatısında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, ağacı kaldırmak için çalışma yaptı.

BAHÇEKÖY’DE DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Öte yandan, Bahçeköy’de de lodos nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İlçenin farklı noktalarında devrilen ağaçlar nedeniyle araçlarda hasar oluşurken yaralanan olmadı.

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