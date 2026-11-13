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Saatler süren yol 35 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu çalışmaları yerinde inceledi

11:00, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 11:31, 13/11/2026, Cuma
DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren 122 kilometrelik Antalya-Alanya Otoyolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Tünellerde yüzde 80 seviyesine ulaşıldığını açıklayan Uraloğlu, hedef tarihin Ekim 2028 olduğunu ancak çalışmaların planlanan takvimin önünde ilerlediğini ve hattın açılmasıyla saatler süren yolculuğun 35-40 dakikaya düşeceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin turizm ve ulaşım altyapısı açısından stratejik öneme sahip Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu yerinde denetledi.

Şantiye alanında yetkililerden brifing alan ve inşası devam eden T2 ile T3 tünellerini gezen Bakan Uraloğlu, projenin fiziki ilerleme oranları ile açılış takvimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

TÜNELLERDE YÜZDE 80, VİYADÜKLERDE YÜZDE 50 SEVİYESİNE ULAŞILDI


84 kilometresi ana gövde ve bağlantı yollarından oluşmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğa sahip otoyol sahasının neredeyse tamamında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, projedeki son rakamları şu sözlerle paylaştı:


  • Tünel işleri: Yüzde 80'ler seviyesine ulaşıldı.
  • Viyadükler: Yüzde 50'ler seviyesine gelindi.
  • Toprak işleri: Yüzde 45'ler seviyesi tamamlandı.

AÇILIŞ TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR: "ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ SÜREDEN ÖNDEYİZ"


Yapım takvimine ilişkin müjdeli haberler veren Bakan Uraloğlu, sözleşmeye göre hedeflenen bitiş tarihinin 2028 Ekim ayı olduğunu hatırlattı.



Sahadaki hızın planlananın üzerinde seyrettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.

UÇTAN UCA 35-40 DAKİKA SÜRECEK


Otoyolun bölge turizmine ve ulaşım konforuna sağlayacağı katkıya dikkat çeken Uraloğlu, mevcut durumda saatler süren trafiğin proje tamamlandığında uçtan uca 35-40 dakika gibi kısa bir sürede geçilebileceğini kaydetti.

Yatırımın Antalya turizmine büyük güç katacağını belirten Bakan Uraloğlu, hattın ilerleyen süreçte bir ucunun Mersin'e kadar uzanacağını da sözlerine ekledi.

Başlıklar :abdulkadir uraloğluantalya-alanya otoyoluulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Saatler süren yol 35 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu çalışmaları yerinde inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin turizm ve ulaşım altyapısı açısından stratejik öneme sahip Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu yerinde denetledi.

Şantiye alanında yetkililerden brifing alan ve inşası devam eden T2 ile T3 tünellerini gezen Bakan Uraloğlu, projenin fiziki ilerleme oranları ile açılış takvimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

TÜNELLERDE YÜZDE 80, VİYADÜKLERDE YÜZDE 50 SEVİYESİNE ULAŞILDI


84 kilometresi ana gövde ve bağlantı yollarından oluşmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğa sahip otoyol sahasının neredeyse tamamında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, projedeki son rakamları şu sözlerle paylaştı:


  • Tünel işleri: Yüzde 80'ler seviyesine ulaşıldı.
  • Viyadükler: Yüzde 50'ler seviyesine gelindi.
  • Toprak işleri: Yüzde 45'ler seviyesi tamamlandı.

AÇILIŞ TAKVİMİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR: "ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ SÜREDEN ÖNDEYİZ"


Yapım takvimine ilişkin müjdeli haberler veren Bakan Uraloğlu, sözleşmeye göre hedeflenen bitiş tarihinin 2028 Ekim ayı olduğunu hatırlattı.



Sahadaki hızın planlananın üzerinde seyrettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.

UÇTAN UCA 35-40 DAKİKA SÜRECEK


Otoyolun bölge turizmine ve ulaşım konforuna sağlayacağı katkıya dikkat çeken Uraloğlu, mevcut durumda saatler süren trafiğin proje tamamlandığında uçtan uca 35-40 dakika gibi kısa bir sürede geçilebileceğini kaydetti.

Yatırımın Antalya turizmine büyük güç katacağını belirten Bakan Uraloğlu, hattın ilerleyen süreçte bir ucunun Mersin'e kadar uzanacağını da sözlerine ekledi.

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