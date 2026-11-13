Saatler süren yol 35 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu çalışmaları yerinde inceledi

Merkez'in enflasyon tahmini %29,5
Merkez Bankası, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda da enflasyon tahminini yukarı taşıdı. 2026 sonu enflasyon tahminini %29,5'e çıkardıklarını belirten Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "2027 yıl sonunda ara hedefimiz olan %21'e, 2028 yıl sonunda %13,5 olacak şekilde revize ettik. Tahminlerdeki güncellemede savaş kaynaklı gelişmeler belirleyici oldu" dedi. Ancak, Karahan döneminde yıl sonu enflasyon tahmininin 7'nci kez yukarı yönlü güncellenmesi dikkat çekti.
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