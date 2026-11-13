Saatler süren yol 35 dakikaya inecek: Bakan Uraloğlu çalışmaları yerinde inceledi

Sahadaki hızın planlananın üzerinde seyrettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.