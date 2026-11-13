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Süreç başladı: e-imzalar AB ile karşılıklı tanınacak

17:46, 13/11/2026, Cuma
AADHA
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Türkiye ile AB arasında e-imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik süreç başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında elektronik imzaların (e-imza) karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım atıldığını bildirerek, "Sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'de kullanılan nitelikli e-imzaların ve mühürlerin AB ülkelerinde de tanınmasının önü açılacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye ile AB arasında e-imzaların ve e-mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik işbirliği süreci yürütüldüğünü belirtti. Türkiye'yi Ticaret Bakanlığının koordinatör, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) da icracı kurum olarak temsil ettiği toplantının, 9 Kasım'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de gerçekleştirildiğini anımsatan Uraloğlu, "Toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu ile niyet beyanı teati edildi. Türkiye ile AB arasında e-imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım attık. Bu işbirliğiyle ülkelerimiz arasındaki dijital ticaretin geliştirilmesini ve sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. Sürecin tamamlanmasıyla Türkiye'de kullanılan nitelikli e-imzaların ve mühürlerin AB ülkelerinde de tanınmasının önü açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, e-imzaların karşılıklı tanınmasının, Türkiye ile AB arasındaki dijital entegrasyonu güçlendireceğini vurgulayarak, e-imzaların ve e-mühürlerin karşılıklı tanınmasının özellikle uluslararası ticarette önemli kolaylıklar sağlayacağını kaydetti. Türk şirketlerinin AB'nin dijital ticaret sistemlerine katılımının destekleneceğini ifade eden Uraloğlu, kamu ihalelerine uzaktan katılım, işlemlerin dijital ortamda takibi, sigortacılık ve ticaretin finansmanı gibi alanlarda da sınır ötesi işlemlerin kolaylaşacağını belirtti.

Uraloğlu, Türkiye ile AB arasında e-imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmaların daha önce de gündeme geldiğini hatırlatarak, Brüksel'de 13 Ekim'de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nın ardından yayımlanan ortak bildiride e-imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik teknik çalışmaların başlatılmasının gündeme alındığını aktardı.

"Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak"

Avrupa Komisyonunun, EU4Digital III Bölgesel Programı gibi mekanizmalar aracılığıyla sürecin finansal olarak desteklenmesine açık olduğunu bildiren Uraloğlu, çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüleceğini anlattı.

Uraloğlu, karşılıklı tanıma sürecinin hukuki, idari ve teknik boyutlarının ele alınacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye'de ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak. Avrupa Komisyonu ile teknik görüşmeler de başlayacak. Komisyonla ilk teknik toplantımızı kasım ayı içinde gerçekleştireceğiz. Toplantıda karşılıklı tanıma sürecinin kapsamı, izlenecek yöntem ve teknik çalışma alanları değerlendirilecek. Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dijital boyutunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek."


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Başlıklar :abdulkadir uraloğlue-imzaavrupa komisyonutürkiye ab e-imza
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Süreç başladı: e-imzalar AB ile karşılıklı tanınacak
Türkiye ile AB arasında e-imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik süreç başladı.
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