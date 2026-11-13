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Giresun’da serbest piyasada 50 randıman fındık fiyatı 165 liraya kadar geriledi

16:19, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 16:19, 13/11/2026, Cuma
IHA
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Giresun’da fındık fiyatları 165 liraya kadar geriledi.

Giresun’da serbest piyasada 50 randıman fındığın kilogram fiyatı 165 liraya kadar geriledi. Fiyatlardaki düşüşün ardından üreticiler, TMO alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Serbest piyasa fiyatları

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşüş sürerken, Giresun merkezde 50 randıman fındığın kilogram fiyatı 165 liraya kadar geriledi. Ürün, sezona 200 lira seviyesinden başlamıştı.

IHA

TMO alım noktaları

Fiyatlardaki düşüşün ardından serbest piyasada fındık arzı durma noktasına gelirken, üreticiler TMO alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

İlçelerdeki fiyatlar

50 randıman fındığın kilogram fiyatının bazı ilçelerde 175 liraya kadar yükseldiği, Giresun merkezde ise 165 liraya kadar düştüğü öğrenildi. Emanete bırakılan fındık miktarının piyasada fazla olmasının, fiyatların düşük seyretmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

TMO ve FİSKOBİRLİK alımları

Sezon başında 50 randıman fındık için kilogram başına 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO’nun Giresun merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele’deki alım noktalarında üreticilerden fındık alımı sürüyor.

FİSKOBİRLİK’e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nde ise Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı, 50 randıman için 187 lira olarak uygulanıyor.


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Başlıklar :giresun fındık fiyatlarıgiresuntmo fındık alımıfiskobirlik
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Giresun’da serbest piyasada 50 randıman fındık fiyatı 165 liraya kadar geriledi
Giresun’da fındık fiyatları 165 liraya kadar geriledi.
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