Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 92 doların altına gerilemesi, rafineri çıkış fiyatlarında aşağı yönlü değişimi beraberinde getirdi. Bu gelişmenin ardından benzin fiyatlarında 12 Kasım itibarıyla 3,54 TL'lik düşüş yaşandı.
Benzindeki indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren yeni bir indirim uygulanması öngörülüyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları
Benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirler ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakaları ile Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel pompa fiyatları şöyle:
Motorinde beklenen indirimin pompaya yansımasıyla birlikte üç büyükşehirdeki fiyat tabelalarının yeniden değişmesi bekleniyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.