Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

12 Kasım'da benzinin litre fiyatına 3,54 TL indirim uygulanırken, motorin kullanıcılarını sevindirecek yeni fiyat düzenlemesi için de tarih belli oldu. Motorinde 14 Kasım Cumartesi günü indirim yapılması bekleniyor.

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 92 doların altına gerilemesi, rafineri çıkış fiyatlarında aşağı yönlü değişimi beraberinde getirdi. Bu gelişmenin ardından benzin fiyatlarında 12 Kasım itibarıyla 3,54 TL'lik düşüş yaşandı.

Benzindeki indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren yeni bir indirim uygulanması öngörülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirler ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakaları ile Ankara ve İzmir'de geçerli olan güncel pompa fiyatları şöyle:

Reklam Reklam

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,00 TL

LPG: 50,10 TL

ANKARA

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,30 TL

LPG: 50,79 TL

İZMİR

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

Motorinde beklenen indirimin pompaya yansımasıyla birlikte üç büyükşehirdeki fiyat tabelalarının yeniden değişmesi bekleniyor.

Ekonomi

Altın fiyatlarında son 1 yılın en sert düşüşü: Gözler piyasanın kaderini belirleyecek o kritik saatte

Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç’ten 2027 için ekonomide 4 alana odaklanma önerisi

Ekonomi

ABD'deki ticari ham petrol stokları 5 milyon varile yakın arttı