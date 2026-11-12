Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD’nin Washington eyaletinde Beyaz Saray’a yaklaşık 1,6 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik kordonu oluşturduğu ve FBI ajanlarının da destek vermek üzere bölgeye sevk edildiği aktarıldı.
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