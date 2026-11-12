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Trump üçüncü seçeneğe yöneldi: Hürmüz'de ablukaya devam mesajı

Dış Haberler04:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Trump, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinin ardından İran'a yönelik yeni saldırıların “oldukça düşük ihtimal” olduğunu açıklamıştı.

Trump, İran’a yönelik yeni saldırılar yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını sürdürme kararıyla “üçüncü yol”a yöneldi. Washington Tahran’la ne savaş ne barış politikasını sürdürürken İran Devrim Muhafızları yer altında yeni bir füze üssünü hizmete açtı.

ABD Başkanı Donad Trump, İran politikasında savaşa yeniden başlamak ya da Tahran'la anlaşmaya varmak yerine ekonomik baskı ve deniz ablukasını sürdürmeye dayalı üçüncü bir yolu tercih etti. Axios haber sitesine göre Washington, İran'la ne savaş ne de barış çizgisinde ilerleyen bir politika izlemeye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paris'te G7 dışişleri bakanlarıyla yaptığı kapalı toplantıda Trump'ın kararını anlattı.

Axios'a konuşan üç toplantı katılımcısına göre Rubio, “Üçüncü seçenek, şu anda yaptığımız şeyi sürdürmek” diyerek ABD'nin İran ekonomisine yönelik baskıyı artıracağını belirtti.

SAVAŞ YERİNE EKONOMİK ABLUKA

Rubio, Washington'ın İran ekonomisine ağır maliyetler yüklediğini, Tahran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa etmesini ve bölgedeki silahlı grupları finanse etmesini zorlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu politikanın herhangi bir bitiş tarihi bulunmadığını vurguladı. Trump, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinin ardından İran'a yönelik yeni saldırıların “oldukça düşük ihtimal” olduğunu açıklamıştı. Bunun yerine ekonomik baskının ve deniz ablukasının sürdürülmesini, İran'ın silah ve teknoloji taşıdığı kara yollarını kesmeyi amaçlayan ve Hazar Denizini de kapsayan “Demir Kapı” operasyonunu tercih ediyor.

BÖLGESEL GERİLİM ENDİŞESİ

Rubio'nun yanı sıra Hazine Bakanı Scott Bessent, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Jared Kushner de ekonomik boğma stratejisini destekleyen ekipte yer alıyor. İsrail'in yeni saldırıları desteklediği, Körfez ülkelerinin ise savaşın yeniden başlamasına karşı çıktığı belirtiliyor. Bölge ülkeleri ise İran'la ticaretin engellenmesi ve sınırların kapatılması yönündeki Amerikan baskısının kendi ülkelerinde istikrarsızlık yaratmasından endişe ediyor.

Yer altında yeni füze üssü

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, yer altında inşa edilen yeni füze üssünü açtığını duyurdu. İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'nin yeni füze üssü, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin katılımıyla açıldı. Çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile füze fırlatma rampalarının sergilendiği görüntülerde, bir füzenin bulanıklaştırılarak gizlenmesi dikkat çekti. Üssün nerede inşa edildiğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Özgün
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Başlıklar :ABDTahranMecid Musevi
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Trump üçüncü seçeneğe yöneldi: Hürmüz'de ablukaya devam mesajı
Trump, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinin ardından İran'a yönelik yeni saldırıların “oldukça düşük ihtimal” olduğunu açıklamıştı.
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