Palau Devlet Başkanı Whipps Jr. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selfie çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderlerini Antalya’da karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluş temsilcilerini karşıladı. Pakistan, Suriye ve Azerbaycan heyetlerinin yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleşen karşılamalar kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı karşılarken Arapça “Keyfe Suriye?” (Suriye’de durum nasıl?) diye sorması dikkat çekti. Şara, Erdoğan’ın sorusuna “Elhamdülillah” yanıtını verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i karşıladığı sırada da İngilizce konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Good morning. Maşallah, how are you?” ifadelerini kullandı.
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