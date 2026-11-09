Berlin'de dikkat çeken protesto: Alman Meclisi önündeki bayrağı indirip Filistin bayrağı astılar

Polis sözcüsü Martin Halweg'in Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre, eylemcilerden 27 yaşındaki bir kişi bayrak direğine tırmanarak Alman bayrağını indirdi ve yerine Filistin bayrağını astı. Diğer iki kişi ise eylemi cep telefonlarıyla kaydetti. Halweg, gözaltına alınan 3 kişinin de Alman vatandaşı olduğunu belirtti.

DEVLET SEMBOLLERİNİ AŞAĞILAMA GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA

Olayla ilgili devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Polis sözcüsü, 27 yaşındaki şüphelinin eylemi Filistin'e dayanışma amacıyla gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı. Olayın ayrıca toplanma hakkına ilişkin düzenlemelerin ihlali kapsamında da değerlendirildiği bildirildi.

Öte yandan olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak şüpheliyi ve direğe asılan Filistin bayrağını indirdi.