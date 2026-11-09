Gazze'de çadırların üzerine kum yığını çöktü: 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

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Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin kum yığını altında mahsur kaldığı belirtildi. Bölge sakinlerinin de desteğiyle kurtarma ekipleri el aletleri kullanarak enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı. Elektrik kesintileri ve ekipman yetersizliği ise müdahale çalışmalarını güçleştirdi. Yaralılar ile hayatını kaybedenlerin cenazeleri El-Aksa Şehitleri ve Nasser hastanelerine kaldırıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Sivil Savunma Müdürlüğü, yaşanan felaketin güvenli barınma alanlarından yoksun binlerce Filistinli ailenin karşı karşıya olduğu tehlikeyi bir kez daha gösterdiğini belirterek uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaptı. Yerinden edilen aileler için güvenli barınma alanlarının oluşturulması ve çadırların kum yığınları ile çökme riski taşıyan bölgelerden uzaklaştırılması istendi.

Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda yüksek toprak birikintileri ve kum yığınlarının yakınına çadır kurulmaması konusunda Filistinli aileleri uyardı. Gazze'yi etkisi altına alan alçak basınç sistemi nedeniyle şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar, on binlerce Filistinlinin kaldığı çadırları da su altında bıraktı.