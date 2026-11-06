Gazze'de yemek sırasındaki görüntüsüyle hafızalara kazınmıştı: Yaşlı amcaya Şefkat Eli Derneği ulaştı

Elinde boş bir yemek kabıyla sırada bekleyen 77 yaşındaki Hacı Abdullah Eyüp'ün görüntüsü hafızalara kazındı. Bir zamanlar dünyanın farklı ülkelerinde öğrencilerine ders anlatan Abdullah amcanın bugün temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım beklemesi, Gazze'de yaşanan insani dramın acı örneklerinden biri oldu.
DAMATLARINI KAYBETTİ, KIZIYLA OKUL KORİDORUNA SIĞINDI
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında damatlarını kaybeden Abdullah Eyüp, yaşadığı acıların ardından zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kaldı. 77 yaşındaki eğitimci, bugün eşini kaybeden kızıyla birlikte bir okulun koridorunda yaşamını sürdürüyor.
Yıllarını nesiller yetiştirmeye adayan Abdullah amca, ilerleyen yaşında barınma ve beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Gazze'deki bir aşevinde elinde boş kapla yemek sırası beklerken kaydedilen görüntüsü ise yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.
ŞEFKAT ELİ DERNEĞİ ABDULLAH AMCAYI YALNIZ BIRAKMADI
Yemek kuyruğundaki görüntüsüyle dikkat çeken Hacı Abdullah Eyüp'e Şefkat Eli Derneği yardım eli uzattı. Yaşlı eğitimcinin yaşadığı zor koşullardan haberdar olan Şefkat Eli, Abdullah amcaya ulaşarak nakit ve gıda yardımında bulundu. Yapılan destekle Eyüp ve kızının temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandı. Bir ömrünü öğrencilerinin geleceğine adayan, bugün ise Gazze'de elinde boş bir kapla yemek beklemek zorunda kalan Abdullah amca, en zor günlerinde Şefkat Eli Derneği’nin desteğiyle yalnız olmadığını gördü.
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