Afyon'daki vahşette yürek burkan detay: Kızımın öldürüldüğünü televizyonda gördüm

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: 3 kişiyi alacak-verecek yüzünden 5 kişiyi araç gasp etmek için öldürmüş
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Arif Sefa Özdemir’in ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. Zanlının, 3 kişiyi biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, diğer 5 kişiyi ise araçlarını gasp etmek amacıyla öldürdüğü iddia edildi.
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