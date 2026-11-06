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Afyon'daki vahşette yürek burkan detay: Kızımın öldürüldüğünü televizyonda gördüm

14:37, 06/11/2026, Cuma
DHA
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in Antalya'da yaşayan annesi Hayrunissa Demir, olayı nasıl öğrendiğini anlattı. Kızının köy okulunda çok mutlu olduğunu ifade eden Demir, “Okula çok şevkle giden, köy okullarını çok seven ve çocukların ufuklarını aydınlatmaya çalışan bir öğretmendi” dedi.

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz gün meydana gelen korkunç olayda, Arif Sefa Özdemir tarafından gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in Antalya'da yaşayan annesi Hayrunissa Demir, katliama ilişkin konuştu.

KIZININ ÖLDÜĞÜNÜ TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ

Hayrunissa Demir, “Televizyonda altyazı geçti bu İhsaniye'de olan olayla ilgili. Telefon çaldı. Müdür Bey aradı. Olağanüstü bir durum olduğunu düşündüm Müdür Beyin aramasıyla ilgili. ‘Müdür Bey bir olay mı var?’ diye sordum. ‘Yok, ufak bir kazaya karıştı Sena öğretmen’ dedi. Ben de ‘Televizyonda gördüm. Bir öldürme vakası. O olmasın’ dedim. Müdür Bey, ‘Hayır onunla ilgisi yok’ dedi. Ama tabi benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım" dedi.


‘OKULUNA ŞEVKLE GİDERDİ’

Hayrunnisa Demir, “Çok şevkle giden okula, köy okullarını çok seven, köy çocuklarının ufuklarını aydınlatmaya çalışan, onlara sürekli deneyler yapan ve derse hazırlanan bir öğretmendi. Çok idealistti. Acil durum olduğu zaman, ben çocuğumu aradığım zaman kesinlikle telefonu açmazdı. ‘Anne sakın ders esnasında arama, ne olursa olsun,’ derdi. Bu kadar idealist, yılların öğretmeni olmasına rağmen derse hazırlanarak giderdi. 15 yıllık öğretmendi" diye konuştu.

‘KÖY OKULUNDA ÇOK MUTLUYDU’

Demir, “Dönem birincisi olarak Hacettepe'yi bitirmişti. Köy okulunda çok mutluydu. 'Onlara oturmayı, kalkmayı, güzel ahlaklı olmayı, çevreciliği öğretiyorum anne’ diyordu. Eczacılığı istiyordu fakat eczacılıktan daha güzel bir meslek olduğunu düşünüyordu. Çünkü daha faydalı bir şey yaptığını düşünüyordu. Çok idealistti her anlamda, davranışsal, oturma, kalkma, dürüstlük, adalet anlamında gerçekten örnek bir öğretmendi. Pandemi döneminde yolculukta girememiş olduğu 3-4 dersin parası yattığı zaman bana telefon açıp, ‘Anneciğim bunu sen al, ihtiyaç sahiplerine ver, ben haram para sokmam’ diyen bir öğretmendi" dedi.

‘ONUN ANISINA DERS VERMEYE DEVAM EDECEĞİM’

Kızının hayalleri olduğunu söyleyen Hayrunissa Demir, “Hayalleri vardı çocukların gelecekleriyle ilgili. Çok zeki çocuklar olduğunu söylüyordu. Uzman öğretmen olmuştu ve öğretmenlikten çok mutluydu, köyden ve Afyon'dan çok memnun bir öğretmendi. ‘Anne burada çok mutlu oluyorum. Antalya'ya geldiğim zaman çok kargaşa, karmaşa. Orada düşünme, tefekkür etme vakti buluyorum' diyordu. ‘Çok mutluyum ben orada. Onlara hep bir şeyler öğretiyorum, hediyeler alıyorum’ derdi. Ben geçen yıl ayrıldım öğretmenlikten. Eğitim alamayan, özel eğitim gerektiren çocuklara fahri olarak ders verme, okuma yazma öğretme, davranış eğitimi yapma gibi amaçlarım var benim. Tabii ki çocuğumun böyle gaddarca öldürülmesinden sonra, onun anısına devam edeceğim" diye konuştu.

'ÖLDÜĞÜNÜ HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM’

Demir, “Arkadaki öğretmeni indirmiş o saldırgan. Öğretmen yalvarmış, yere kapanmış, ‘Beni öldürme’ diye. Bunlara da 'İnin aşağıya' demiş. Muhtemelen benim çocuğum, arkadaşını bırakmamak için olduğunu düşünüyorum. Yani basıp belki gidebilirdi. Yanındaki din bilgisi öğretmeni de inmiyor. Muhtemelen diyorum benim kızım insanlara ihanet eden bir çocuk olmadığı için diye düşünüyorum, o arkadaşı, inen arkadaşını orada bırakmamak için bu şekilde bir davranış yapmıştı. Dışarıdan tarıyor. Yandan giriyor işte, akciğerini, kalbini parçalıyor. Ölü olarak gitmiyor hastaneye, orada ameliyat esnasında çıkaramıyorlar, kan kaybından vefat ediyor. Onun öldüğünü hiç düşünmüyorum" dedi.

Başlıklar :Arif Sefa ÖzdemirAfyonkarahisarAyşe Sena Demiröğretmen
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Afyon'daki vahşette yürek burkan detay: Kızımın öldürüldüğünü televizyonda gördüm

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz gün meydana gelen korkunç olayda, Arif Sefa Özdemir tarafından gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in Antalya'da yaşayan annesi Hayrunissa Demir, katliama ilişkin konuştu.

KIZININ ÖLDÜĞÜNÜ TELEVİZYONDAN ÖĞRENMİŞ

Hayrunissa Demir, “Televizyonda altyazı geçti bu İhsaniye'de olan olayla ilgili. Telefon çaldı. Müdür Bey aradı. Olağanüstü bir durum olduğunu düşündüm Müdür Beyin aramasıyla ilgili. ‘Müdür Bey bir olay mı var?’ diye sordum. ‘Yok, ufak bir kazaya karıştı Sena öğretmen’ dedi. Ben de ‘Televizyonda gördüm. Bir öldürme vakası. O olmasın’ dedim. Müdür Bey, ‘Hayır onunla ilgisi yok’ dedi. Ama tabi benim içime ateş düştü. İlk inandım, sonra işin rengini anladım" dedi.


‘OKULUNA ŞEVKLE GİDERDİ’

Hayrunnisa Demir, “Çok şevkle giden okula, köy okullarını çok seven, köy çocuklarının ufuklarını aydınlatmaya çalışan, onlara sürekli deneyler yapan ve derse hazırlanan bir öğretmendi. Çok idealistti. Acil durum olduğu zaman, ben çocuğumu aradığım zaman kesinlikle telefonu açmazdı. ‘Anne sakın ders esnasında arama, ne olursa olsun,’ derdi. Bu kadar idealist, yılların öğretmeni olmasına rağmen derse hazırlanarak giderdi. 15 yıllık öğretmendi" diye konuştu.

‘KÖY OKULUNDA ÇOK MUTLUYDU’

Demir, “Dönem birincisi olarak Hacettepe'yi bitirmişti. Köy okulunda çok mutluydu. 'Onlara oturmayı, kalkmayı, güzel ahlaklı olmayı, çevreciliği öğretiyorum anne’ diyordu. Eczacılığı istiyordu fakat eczacılıktan daha güzel bir meslek olduğunu düşünüyordu. Çünkü daha faydalı bir şey yaptığını düşünüyordu. Çok idealistti her anlamda, davranışsal, oturma, kalkma, dürüstlük, adalet anlamında gerçekten örnek bir öğretmendi. Pandemi döneminde yolculukta girememiş olduğu 3-4 dersin parası yattığı zaman bana telefon açıp, ‘Anneciğim bunu sen al, ihtiyaç sahiplerine ver, ben haram para sokmam’ diyen bir öğretmendi" dedi.

‘ONUN ANISINA DERS VERMEYE DEVAM EDECEĞİM’

Kızının hayalleri olduğunu söyleyen Hayrunissa Demir, “Hayalleri vardı çocukların gelecekleriyle ilgili. Çok zeki çocuklar olduğunu söylüyordu. Uzman öğretmen olmuştu ve öğretmenlikten çok mutluydu, köyden ve Afyon'dan çok memnun bir öğretmendi. ‘Anne burada çok mutlu oluyorum. Antalya'ya geldiğim zaman çok kargaşa, karmaşa. Orada düşünme, tefekkür etme vakti buluyorum' diyordu. ‘Çok mutluyum ben orada. Onlara hep bir şeyler öğretiyorum, hediyeler alıyorum’ derdi. Ben geçen yıl ayrıldım öğretmenlikten. Eğitim alamayan, özel eğitim gerektiren çocuklara fahri olarak ders verme, okuma yazma öğretme, davranış eğitimi yapma gibi amaçlarım var benim. Tabii ki çocuğumun böyle gaddarca öldürülmesinden sonra, onun anısına devam edeceğim" diye konuştu.

'ÖLDÜĞÜNÜ HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM’

Demir, “Arkadaki öğretmeni indirmiş o saldırgan. Öğretmen yalvarmış, yere kapanmış, ‘Beni öldürme’ diye. Bunlara da 'İnin aşağıya' demiş. Muhtemelen benim çocuğum, arkadaşını bırakmamak için olduğunu düşünüyorum. Yani basıp belki gidebilirdi. Yanındaki din bilgisi öğretmeni de inmiyor. Muhtemelen diyorum benim kızım insanlara ihanet eden bir çocuk olmadığı için diye düşünüyorum, o arkadaşı, inen arkadaşını orada bırakmamak için bu şekilde bir davranış yapmıştı. Dışarıdan tarıyor. Yandan giriyor işte, akciğerini, kalbini parçalıyor. Ölü olarak gitmiyor hastaneye, orada ameliyat esnasında çıkaramıyorlar, kan kaybından vefat ediyor. Onun öldüğünü hiç düşünmüyorum" dedi.

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