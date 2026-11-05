Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talebi: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce sattı

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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında, Özata Denizcilik hisselerinde yüksek tutarlı alım-satım işlemleri gerçekleştirdikleri ve bu işlemlerden ciddi kazanç sağladıkları ifade edilmişti.

Kaya’nın yaklaşık 63,4 milyon liralık yatırım karşılığında 1,344 milyar lira, eşinin ise yaklaşık 99,7 milyon liralık yatırım karşılığında 826 milyon lira çektiği öne sürülmüştü.

Fon soruşturmasında, gündeme gelen işlemleri tartışma konusu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Kaya ve eşi ifade verdi: Bizi kimse yönlendirmedi

Şüpheli sıfatıyla ikinci kez ifade verdi

Kaya çifti, soruşturma kapsamında, şüpheli sıfatıyla bugün ikinci kez ifade verdi.

Geçtiğimiz ayki ilk ifadelerinde; Kaya çifti, toplam yaklaşık 400 bin lotluk hisse alım-satımında yönlendirme olmadığını savunurken, elde ettikleri kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan etmişti.

Kaya çifti, aldıkları lotların bir kısmını ağustosta, kalanını ise eylülde sattıklarını da söylemişti.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın bugün alınan ifadesi ise yaklaşık 9,5 saat sürdü.

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya.

Kaya'ya tutuklama talebi

Fatma Betül Sayan Kaya, 'suç örgütüne üye olmak' ve 'SPK kanununa muhalefet' suçlamalarıyla tutuklamaya sevk edildi.

Kaya'nın eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol talep edildi.

Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası araçlarının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde rapor düzenleyerek suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

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OZATD hissesindeki işlemler mercek altında

Savcılık yazısında, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) verileri ve hisse işlemlerinin incelenmesi sonucunda Tera grubunun, şirket ve fon bazında OZATD hisselerinde yoğun miktarda alım gerçekleştirdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Kaya'nın daha önce alınan ifadelerinde Tera grubu yöneticilerinden Erdin Özel ile geçmişe dayalı tanışıklığının bulunduğunu ve hisse yatırımı sürecinde görüşmelerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirttiği ifade edildi. Kaya'nın ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile de görüştüğünü söylediği, Tera grubunda yatırım hesabı açtığının da işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı bildirildi.

Tasfiye kararından bir gün önce hisselerini sattı

Savcılığın tespitlerine göre OZATD hissesindeki yükseliş Nisan 2026'da başladı. Hissede düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül 2026'dan bir gün öncesine, 16 Eylül'e kadar devam ettiği belirtildi.

Kaya'nın Nisan 2026'da satın aldığı OZATD hisselerini 16 Eylül 2026'da elden çıkardığı kaydedildi. Ancak satışın piyasada gerçekleştirilmediği, hisselerin Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye virman yoluyla devredildiği ve satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı ifade edildi.

T+2 yerine T+0 işlemine dikkat çekildi

Savcılık yazısında, OZATD hisselerinin normal takas sürecinin T+2 olduğu, yani satış bedelinin işlemden sonraki iki iş günü içinde hesaba geçtiği hatırlatıldı. Kaya'nın hisselerinin ise T+0 pozisyonunda, virman yoluyla devredildiği ve satış bedelinin aynı gün hesabına aktarıldığı vurgulandı.

Kaya'nın Tera grubu yöneticileriyle iletişim halinde olması, borsada ilk kez yatırım yapmasına rağmen yüksek miktarda yatırım gerçekleştirmesi ve hisselerini tasfiye kararından bir gün önce devretmesi birlikte değerlendirildi. Savcılık, Kaya'nın hissenin fiyat hareketlerini ve tasfiye kararının alınacağını bilerek işlem yaptığı kanaatine varıldığını belirtti.

Kaçma ve delil karartma şüphesi

Savcılık, Kaya hakkında kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunduğunu, mevcut aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirdi. Kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu belirtilerek, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri kapsamında tutuklanması talep edildi.

Kaya hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 220/2. maddesi kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106/1. maddesi kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

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