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Otomotiv devi on binlerce aracını servise çağırıyor: İşte büyük arızadan etkilenen modeller

Otomotiv devi on binlerce aracını servise çağırıyor: İşte büyük arızadan etkilenen modeller

09:25, 05/11/2026, Perşembe
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Otomotiv devi on binlerce aracını servise çağırıyor: İşte büyük arızadan etkilenen modeller

Toyota, Çin pazarındaki 176 binden fazla aracını süspansiyon, fren yazılımı ve yakıt hattı arızaları nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Dev operasyondan markanın yeni nesil elektrikli bZ modellerinin yanı sıra Land Cruiser Prado ve Lexus GX 550h hibrit SUV'ları da doğrudan etkilendi.

Toyota bZ3X geri çağırma işlemi 100.175 elektrikli SUV'u kapsıyor. SAMR'ye göre, ön süspansiyon dengeleyici çubuk bağlantılarını sabitleyen somunların eksenel sıkıştırma kuvveti yetersiz olabilir. Bu durum, sürüş sırasında gevşemelerine, anormal seslere neden olmalarına veya aşırı durumlarda tamamen kopmalarına ve araç stabilitesini etkilemelerine yol açabilir. GAC Toyota, etkilenen somunları ücretsiz olarak değiştirecek.


Mart 2025'te piyasaya sürülen bZ3X, Toyota'nın yerel odaklı elektrikli araç geliştirme stratejisinin bir parçası olarak Guangzhou Otomobil Grubu (GAC) ile birlikte geliştirilmişti.

Toyota bZ3X geri çağırma işlemi 100.175 elektrikli SUV'u kapsıyor. SAMR'ye göre, ön süspansiyon dengeleyici çubuk bağlantılarını sabitleyen somunların eksenel sıkıştırma kuvveti yetersiz olabilir. Bu durum, sürüş sırasında gevşemelerine, anormal seslere neden olmalarına veya aşırı durumlarda tamamen kopmalarına ve araç stabilitesini etkilemelerine yol açabilir. GAC Toyota, etkilenen somunları ücretsiz olarak değiştirecek.Mart 2025'te piyasaya sürülen bZ3X, Toyota'nın yerel odaklı elektrikli araç geliştirme stratejisinin bir parçası olarak Guangzhou Otomobil Grubu (GAC) ile birlikte geliştirilmişti.

Toyota bZ7'nin fren ve direksiyon yazılımında geri çağırma sorunları yaşanıyor. Geriye kalan 21 bin 85 araç için iki adet bZ7 geri çağırma bildirimi yayınlandı.

 

S2026M0125V numaralı patent başvurusu, 28 Ekim 2025 ile 3 Ağustos 2026 tarihleri ​​arasında üretilen 18 bin 130 aracı kapsıyor. Bu araçlardaki Konforlu Durdurma (CST) yazılımı, belirli düşük hız koşullarında frenleme kuvvetini kısıtlayarak durma mesafesini ve çarpışma riskini artırabilir.


S2026M0126V numaralı dosya, 10 Mart ile 15 Mayıs 2026 tarihleri ​​arasında üretilen 2 bin 955 aracı etkiliyor. Kablosuz (OTA) güncelleme sırasında ön tanıma kamerasını ilgilendiren bir yazılım sorunu, Entegre Hız Sabitleyici (ICA) etkinleştirildiğinde direksiyon simidinin istenmeyen şekilde hareket etmesine neden olabilir.

Toyota bZ7'nin fren ve direksiyon yazılımında geri çağırma sorunları yaşanıyor. Geriye kalan 21 bin 85 araç için iki adet bZ7 geri çağırma bildirimi yayınlandı.&nbsp;S2026M0125V numaralı patent başvurusu, 28 Ekim 2025 ile 3 Ağustos 2026 tarihleri ​​arasında üretilen 18 bin 130 aracı kapsıyor. Bu araçlardaki Konforlu Durdurma (CST) yazılımı, belirli düşük hız koşullarında frenleme kuvvetini kısıtlayarak durma mesafesini ve çarpışma riskini artırabilir.S2026M0126V numaralı dosya, 10 Mart ile 15 Mayıs 2026 tarihleri ​​arasında üretilen 2 bin 955 aracı etkiliyor. Kablosuz (OTA) güncelleme sırasında ön tanıma kamerasını ilgilendiren bir yazılım sorunu, Entegre Hız Sabitleyici (ICA) etkinleştirildiğinde direksiyon simidinin istenmeyen şekilde hareket etmesine neden olabilir.

Geri çağırmalar, Temmuz 2026'da yaklaşık 24 bin aracı etkileyen ve akıllı Bluetooth modülü ile termal yönetim kontrol ünitesindeki yazılım hatalarına ilişkin ayrı bir bZ7 kampanyasının ardından geldi.

Geri çağırmalar, Temmuz 2026'da yaklaşık 24 bin aracı etkileyen ve akıllı Bluetooth modülü ile termal yönetim kontrol ünitesindeki yazılım hatalarına ilişkin ayrı bir bZ7 kampanyasının ardından geldi.

Toyota, yerel elektrifikasyonu ve akıllı sürüş gelişimini hızlandırmak amacıyla 2023 yılında Çin'deki üç Ar-Ge biriminden mühendisleri Toyota Akıllı Elektromobilite Ar-Ge Merkezi (IEM by Toyota) çatısı altında bir araya getirdi.

Toyota, yerel elektrifikasyonu ve akıllı sürüş gelişimini hızlandırmak amacıyla 2023 yılında Çin'deki üç Ar-Ge biriminden mühendisleri Toyota Akıllı Elektromobilite Ar-Ge Merkezi (IEM by Toyota) çatısı altında bir araya getirdi.

Prado ve Lexus GX 550h modelleri yakıt hattı geri çağırma sorunuyla karşı karşıya.


Ayrı bir kampanya, Çin'de üretilen 47.347 adet Land Cruiser Prado hibrit ve ithal edilen 8 bin 130 adet Lexus GX 550h hibrit aracı kapsıyor.

Prado ve Lexus GX 550h modelleri yakıt hattı geri çağırma sorunuyla karşı karşıya.Ayrı bir kampanya, Çin'de üretilen 47.347 adet Land Cruiser Prado hibrit ve ithal edilen 8 bin 130 adet Lexus GX 550h hibrit aracı kapsıyor.

Dış kuvvet, yakıt hattı hızlı bağlantı tutucularını kaldırabilir ve bu da bir darbe sonucu yakıt hattının kopmasına ve sızıntıya neden olabilir. GAC Toyota EV geri çağırmalarının aksine, bu kampanya SAMR tarafından başlatılan bir kusur araştırmasının ardından gerçekleştirildi.

Dış kuvvet, yakıt hattı hızlı bağlantı tutucularını kaldırabilir ve bu da bir darbe sonucu yakıt hattının kopmasına ve sızıntıya neden olabilir. GAC Toyota EV geri çağırmalarının aksine, bu kampanya SAMR tarafından başlatılan bir kusur araştırmasının ardından gerçekleştirildi.

Servisler, bağlantı noktalarını inceleyecek, koruyucu kapak plakalarını takacak ve gerektiğinde etkilenen yakıt hattı tertibatlarını değiştirecek.


Çin'deki geri çağırma, Kuzey Amerika'da yaklaşık 106 bin ABD aracını ve 6 bin 721 Kanada aracını kapsayan ayrı Toyota Land Cruiser Hybrid yakıt sistemi kampanyalarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Servisler, bağlantı noktalarını inceleyecek, koruyucu kapak plakalarını takacak ve gerektiğinde etkilenen yakıt hattı tertibatlarını değiştirecek.Çin'deki geri çağırma, Kuzey Amerika'da yaklaşık 106 bin ABD aracını ve 6 bin 721 Kanada aracını kapsayan ayrı Toyota Land Cruiser Hybrid yakıt sistemi kampanyalarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.
Başlıklar :toyotaçinelektrikli araç
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