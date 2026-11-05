Otomotiv devi on binlerce aracını servise çağırıyor: İşte büyük arızadan etkilenen modeller

Toyota bZ3X geri çağırma işlemi 100.175 elektrikli SUV'u kapsıyor. SAMR'ye göre, ön süspansiyon dengeleyici çubuk bağlantılarını sabitleyen somunların eksenel sıkıştırma kuvveti yetersiz olabilir. Bu durum, sürüş sırasında gevşemelerine, anormal seslere neden olmalarına veya aşırı durumlarda tamamen kopmalarına ve araç stabilitesini etkilemelerine yol açabilir. GAC Toyota, etkilenen somunları ücretsiz olarak değiştirecek.





Mart 2025'te piyasaya sürülen bZ3X, Toyota'nın yerel odaklı elektrikli araç geliştirme stratejisinin bir parçası olarak Guangzhou Otomobil Grubu (GAC) ile birlikte geliştirilmişti.