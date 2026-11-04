Togg'dan kasım ayına özel finansman hamlesi: 1,7 milyon TL'ye kadar kredi fırsatı

1,7 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneği

Togg'un kasım ayı kampanyasında en çok dikkat çeken başlık finansman desteği oldu. Bireysel müşterilere yönelik kredi seçeneklerinde 1,7 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuluyor.





T10F V2 RWD Uzun Menzil modelini tercih eden kullanıcılar için açıklanan örnekte, 2 milyon 371 bin TL'lik araç bedelinin 1,7 milyon TL'lik kısmı krediyle karşılanabiliyor. Bu durumda alıcının ödemesi gereken peşinat 671 bin TL oluyor.





Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi seçenekleri de bulunuyor. Ancak faizsiz finansmanın geçerli olduğu kredi tutarı, vade ve model koşullarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.