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Togg'dan kasım ayına özel finansman hamlesi: 1,7 milyon TL'ye kadar kredi fırsatı

Togg'dan kasım ayına özel finansman hamlesi: 1,7 milyon TL'ye kadar kredi fırsatı

11:30, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:18, 04/11/2026, Çarşamba
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Togg'dan kasım ayına özel finansman hamlesi: 1,7 milyon TL'ye kadar kredi fırsatı

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, kasım ayı fiyat listesini ve yeni finansman seçeneklerini duyurdu. T10X ve T10F modellerinde fiyatlar geçen aya göre değişmezken, faizsiz kredi kampanyasında yeni tutarlar öne çıktı. Bireysel müşterilere 1,7 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunulurken, belirli versiyonlarda daha düşük peşinatla araç sahibi olmanın yolu açıldı. Kurumsal müşteriler içinse yüzde 100'e varan finansman desteği dikkat çekiyor.

T10X ve T10F modellerinde fiyatlar sabit kaldı

Togg, kasım ayında iki modelinin satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi. SUV segmentindeki T10X ile fastback tasarımlı T10F'in farklı donanım ve menzil seçenekleri mevcut fiyatları üzerinden satışa sunulmaya devam ediyor.

T10X ve T10F modellerinde fiyatlar sabit kaldıTogg, kasım ayında iki modelinin satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi. SUV segmentindeki T10X ile fastback tasarımlı T10F'in farklı donanım ve menzil seçenekleri mevcut fiyatları üzerinden satışa sunulmaya devam ediyor.

Kasım 2026 Togg T10F fiyat listesi

Togg'un fastback modeli T10F'te giriş seviyesi 1 milyon 885 bin TL'den başlıyor. Uzun menzilli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerde ise fiyat 3,2 milyon TL seviyesini aşıyor.


T10F V1 RWD Standart Menzil (350 km): 1.885.000 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil (623 km): 2.196.000 TL

T10F V2 RWD Uzun Menzil (610 km): 2.371.000 TL

T10F V2 4More (523 km): 3.218.000 TL

Kasım 2026 Togg T10F fiyat listesiTogg'un fastback modeli T10F'te giriş seviyesi 1 milyon 885 bin TL'den başlıyor. Uzun menzilli ve dört tekerlekten çekişli seçeneklerde ise fiyat 3,2 milyon TL seviyesini aşıyor.T10F V1 RWD Standart Menzil (350 km): 1.885.000 TLT10F V1 RWD Uzun Menzil (623 km): 2.196.000 TLT10F V2 RWD Uzun Menzil (610 km): 2.371.000 TLT10F V2 4More (523 km): 3.218.000 TL

Togg T10X'in kasım ayı fiyatları belli oldu

SUV modeli T10X'in kasım ayı fiyat listesinde de herhangi bir artış veya indirim bulunmuyor. Modelin en uygun versiyonu 1 milyon 909 bin 48 TL'den alıcı bulurken, dört tekerlekten çekişli üst donanım seçeneğinin fiyatı 3 milyon 218 bin 137 TL'ye ulaşıyor.


T10X V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1.909.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.219.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.411.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen (468 km): 3.218.137 TL

Togg T10X'in kasım ayı fiyatları belli olduSUV modeli T10X'in kasım ayı fiyat listesinde de herhangi bir artış veya indirim bulunmuyor. Modelin en uygun versiyonu 1 milyon 909 bin 48 TL'den alıcı bulurken, dört tekerlekten çekişli üst donanım seçeneğinin fiyatı 3 milyon 218 bin 137 TL'ye ulaşıyor.T10X V1 RWD Standart Menzil (314 km): 1.909.048 TLT10X V1 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.219.668 TLT10X V2 RWD Uzun Menzil (523 km): 2.411.000 TLT10X V2 4More Obsidiyen (468 km): 3.218.137 TL

Togg'da opsiyonların fiyatı ne kadar?

Araçlarını farklı donanımlarla kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için sunulan ek paketlerin fiyatları da kasım ayında belli oldu.


V1 versiyonları için:

19 inç jant: 40.000 TL

Teknoloji ve Konfor Paketi (T10X): 50.000 TL

Teknoloji ve Konfor Paketi (T10F): 40.000 TL


V2 versiyonları için:

Kış Paketi: 25.000 TL

Akıllı Destek Paketi: 30.000 TL

Panoramik Cam Tavan (T10X): 65.000 TL

Panoramik Cam Tavan (T10F): 50.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi: 65.000 TL


V2 4More versiyonunda sunulan Obsidiyen Tasarım Paketi'nin fiyatı ise 100.000 TL olarak açıklandı.

Togg'da opsiyonların fiyatı ne kadar?Araçlarını farklı donanımlarla kişiselleştirmek isteyen kullanıcılar için sunulan ek paketlerin fiyatları da kasım ayında belli oldu.V1 versiyonları için:19 inç jant: 40.000 TLTeknoloji ve Konfor Paketi (T10X): 50.000 TLTeknoloji ve Konfor Paketi (T10F): 40.000 TLV2 versiyonları için:Kış Paketi: 25.000 TLAkıllı Destek Paketi: 30.000 TLPanoramik Cam Tavan (T10X): 65.000 TLPanoramik Cam Tavan (T10F): 50.000 TLMeridian Premium Ses Sistemi: 65.000 TLV2 4More versiyonunda sunulan Obsidiyen Tasarım Paketi'nin fiyatı ise 100.000 TL olarak açıklandı.

1,7 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneği

Togg'un kasım ayı kampanyasında en çok dikkat çeken başlık finansman desteği oldu. Bireysel müşterilere yönelik kredi seçeneklerinde 1,7 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuluyor.


T10F V2 RWD Uzun Menzil modelini tercih eden kullanıcılar için açıklanan örnekte, 2 milyon 371 bin TL'lik araç bedelinin 1,7 milyon TL'lik kısmı krediyle karşılanabiliyor. Bu durumda alıcının ödemesi gereken peşinat 671 bin TL oluyor.


Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi seçenekleri de bulunuyor. Ancak faizsiz finansmanın geçerli olduğu kredi tutarı, vade ve model koşullarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

1,7 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi seçeneğiTogg'un kasım ayı kampanyasında en çok dikkat çeken başlık finansman desteği oldu. Bireysel müşterilere yönelik kredi seçeneklerinde 1,7 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuluyor.T10F V2 RWD Uzun Menzil modelini tercih eden kullanıcılar için açıklanan örnekte, 2 milyon 371 bin TL'lik araç bedelinin 1,7 milyon TL'lik kısmı krediyle karşılanabiliyor. Bu durumda alıcının ödemesi gereken peşinat 671 bin TL oluyor.Kampanya kapsamında sıfır faizli kredi seçenekleri de bulunuyor. Ancak faizsiz finansmanın geçerli olduğu kredi tutarı, vade ve model koşullarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Togg'un SUV modeli T10X’te de bireysel kullanıcılara özel 0 faizli finansman sağlanıyor.

Togg'un SUV modeli T10X’te de bireysel kullanıcılara özel 0 faizli finansman sağlanıyor.

Kurumsal müşterilere yüzde 100 finansman desteği

Togg'un finansman kampanyası yalnızca bireysel alıcılarla sınırlı değil. Kurumsal müşteriler ve filo alımları için anlaşmalı bankalar aracılığıyla araç bedelinin tamamına kadar finansman desteği sunuluyor.


Kurumsal müşterilere yönelik sıfır faizli kredi seçenekleri de kampanyanın diğer önemli başlıkları arasında yer alıyor. Böylece şirketlerin filo yatırımlarında finansman alternatiflerini değerlendirmesi hedefleniyor.

Kurumsal müşterilere yüzde 100 finansman desteğiTogg'un finansman kampanyası yalnızca bireysel alıcılarla sınırlı değil. Kurumsal müşteriler ve filo alımları için anlaşmalı bankalar aracılığıyla araç bedelinin tamamına kadar finansman desteği sunuluyor.Kurumsal müşterilere yönelik sıfır faizli kredi seçenekleri de kampanyanın diğer önemli başlıkları arasında yer alıyor. Böylece şirketlerin filo yatırımlarında finansman alternatiflerini değerlendirmesi hedefleniyor.

Marka, kurumsal kullanıcılar için filo satın alımlarına özel anlaşmalı bankalarla yüzde 100 finansman desteği sunuyor. 

Marka, kurumsal kullanıcılar için filo satın alımlarına özel anlaşmalı bankalarla yüzde 100 finansman desteği sunuyor.&nbsp;
Başlıklar :ToggFırsatOtomobil
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