Togg'dan yeni model müjdesi: T6X düşük fiyatıyla anahtar sahibi yapacak
Togg'un yeni model planları ve üretim hedefleri otomobil gündeminde öne çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar 130 binden fazla Togg aracı yollara çıktı. Markanın kullanıcı kitlesini büyütmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirten Kacır, T6X modelinin 2027 yılında üretime girmesinin planlandığını açıkladı. Yeni modelin üretim sürecine dahil olmasıyla birlikte Togg'un daha fazla kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Yerli otomobil markasının ürün ailesine katılması planlanan T6X, 2027 yılına ilişkin otomotiv sektöründeki gelişmeler arasında şimdiden dikkat çekiyor. Peki, Togg'un yeni modeli T6X hangi tarihte üretilecek? Yeni modelin piyasaya çıkışı için hangi yıl öne çıkıyor? Togg bugüne kadar kaç aracı yollara çıkardı? İşte Bakan Kacır'ın açıklaması ve Togg'un yeni model planına ilişkin detaylar…
Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un üretim ve satış sürecine ilişkin yeni açıklamalar gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugüne kadar 130 binden fazla Togg aracının yollara çıktığını belirterek markanın ulaştığı kullanıcı sayısına dikkat çekti. Togg'un mevcut modelleriyle Türkiye otomotiv pazarındaki yerini genişletmeye devam ettiğini ifade eden Kacır, yeni model T6X için de 2027 yılını işaret etti. T6X'in 2027 yılında üretime girmesiyle birlikte markanın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor. Yeni modelin üretim takvimi ve Togg ailesine katacağı yenilikler otomobil gündeminde merak konusu oldu. Peki, Togg T6X ne zaman üretilecek? Yeni model hangi yıl yollara çıkacak? Bugüne kadar kaç adet Togg aracı kullanıma sunuldu? İşte yerli otomobil markasının yeni model planına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
TOGG'DAN UYGUN FİYATLI OTOMOBİL GELİYOR! T6X'LE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKECEK
Togg’un mevcut takvimine göre T6X için ön talep sürecinin Haziran 2027’de başlatılması planlanıyor. İlk araçların ise talep döneminin başlamasının ardından, haziran ayının son günlerinden itibaren kullanıcılara sevk edilmesi hedefleniyor.
Togg T6X ne zaman satışa çıkacak?
T6X’in kullanıcılarla buluşması için işaret edilen dönem Haziran 2027. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 31 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, yeni model için gelecek yıl haziran ayında talep toplamaya başlamayı ve ilk araçları aynı ayın sonunda kullanıcılara ulaştırmayı planladıklarını ifade etti.
Buna göre T6X’in satış sürecinin 2027 yılının haziran ayında başlaması bekleniyor. Ancak üretim ve teslimat takviminde ilerleyen dönemde değişiklik yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.
Togg T6X fiyatı ne kadar olacak?
Yeni modelle ilgili en çok merak edilen başlıklardan biri de T6X’in satış fiyatı. Togg tarafında daha önce gündeme getirilen yaklaşık 1,3 milyon TL seviyesindeki fiyat hedefinin korunduğu belirtiliyor. Fuat Tosyalı da söz konusu hedefin değişmediğini açıklamış durumda. Bununla birlikte, 1,3 milyon TL’nin kesinleşmiş satış fiyatı olmadığını, mevcut şartlar doğrultusunda belirlenen bir hedef olduğunu belirtmek gerekiyor. Nihai liste fiyatının satış dönemine yaklaşıldığında açıklanması bekleniyor.
Togg T6X için gözler 2027’de
Togg’un ürün gamına eklemeye hazırlandığı T6X için şu an öne çıkan iki temel bilgi bulunuyor. Bunların ilki, ön talep sürecinin Haziran 2027’de başlamasının planlanması; ikincisi ise modelin yaklaşık 1,3 milyon TL seviyesinde fiyatlandırılmasının hedeflenmesi.