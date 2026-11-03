Togg'dan yeni model müjdesi: T6X düşük fiyatıyla anahtar sahibi yapacak

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un üretim ve satış sürecine ilişkin yeni açıklamalar gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugüne kadar 130 binden fazla Togg aracının yollara çıktığını belirterek markanın ulaştığı kullanıcı sayısına dikkat çekti. Togg'un mevcut modelleriyle Türkiye otomotiv pazarındaki yerini genişletmeye devam ettiğini ifade eden Kacır, yeni model T6X için de 2027 yılını işaret etti. T6X'in 2027 yılında üretime girmesiyle birlikte markanın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor. Yeni modelin üretim takvimi ve Togg ailesine katacağı yenilikler otomobil gündeminde merak konusu oldu. Peki, Togg T6X ne zaman üretilecek? Yeni model hangi yıl yollara çıkacak? Bugüne kadar kaç adet Togg aracı kullanıma sunuldu? İşte yerli otomobil markasının yeni model planına ilişkin merak edilen ayrıntılar…