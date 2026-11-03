İkinci el araç piyasasında 'panik' dönemi: Galericilerden otomobil alacaklara kritik tarih uyarısı

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Güngören, "Bunun bir sürü sebebi var. Satış olmayınca fiyatlarda bir gerileme oluyor. ’Bir eviniz ya da bir arabanız var, hangisi daha kolay satar, tabii ki de araba. Marka ve modele göre değişmekle birlikte, fiyatlarda yüzde 5 civarı bir düşüş var. Biz buna ’panik piyasası’ diyoruz." dedi.