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İkinci el araç piyasasında 'panik' dönemi: Galericilerden otomobil alacaklara kritik tarih uyarısı

İkinci el araç piyasasında 'panik' dönemi: Galericilerden otomobil alacaklara kritik tarih uyarısı

10:09, 03/11/2026, Salı
IHA
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İkinci el araç piyasasında 'panik' dönemi: Galericilerden otomobil alacaklara kritik tarih uyarısı

İkinci el araç piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk, otomobil fiyatlarına düşüş olarak yansımaya başladı. Araç alım satımındaki yavaşlama galerici esnafını yakından etkilerken, sektör temsilcileri ortaya çıkan tabloyu "panik piyasası" şeklinde adlandırıyor. Eskişehir’de oto galericilik yapan Safa Güngören piyasalara ilişkin son durumu aktarırken araç almayı düşünen vatandaşlar için dikkat çekici bir tarih de verdi. İşte detaylar.

İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk oto galerici esnafını olumsuz yönde etkiledi. Satışların düşmesiyle birlikte marka ve modele göre fiyatlarda yaklaşık yüzde 5’lik bir düşüş yaşandı. ’Panik piyasası’ olarak ifade edilen bu durumun fon krizi ve döviz değerlerinin değişkenliği gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığı belirtiliyor.

İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk oto galerici esnafını olumsuz yönde etkiledi. Satışların düşmesiyle birlikte marka ve modele göre fiyatlarda yaklaşık yüzde 5’lik bir düşüş yaşandı. ’Panik piyasası’ olarak ifade edilen bu durumun fon krizi ve döviz değerlerinin değişkenliği gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığı belirtiliyor.

"Satış olmayınca fiyatlarda bir gerileme oluyor"

Eskişehir’de oto galericilik yapan Sefa Güngören, şu an da hem ikinci el hem de sıfır araç satışlarının durgun olduğunu söyledi.

"Satış olmayınca fiyatlarda bir gerileme oluyor"Eskişehir’de oto galericilik yapan Sefa Güngören, şu an da hem ikinci el hem de sıfır araç satışlarının durgun olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Güngören, "Bunun bir sürü sebebi var. Satış olmayınca fiyatlarda bir gerileme oluyor. ’Bir eviniz ya da bir arabanız var, hangisi daha kolay satar, tabii ki de araba. Marka ve modele göre değişmekle birlikte, fiyatlarda yüzde 5 civarı bir düşüş var. Biz buna ’panik piyasası’ diyoruz." dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Güngören, "Bunun bir sürü sebebi var. Satış olmayınca fiyatlarda bir gerileme oluyor. ’Bir eviniz ya da bir arabanız var, hangisi daha kolay satar, tabii ki de araba. Marka ve modele göre değişmekle birlikte, fiyatlarda yüzde 5 civarı bir düşüş var. Biz buna ’panik piyasası’ diyoruz." dedi.

'Yılbaşından sonra hareketlenecek'

Oto galerici esnafının piyasadaki durgunluktan etkilendiğini söyleyen Güngören araç almayı düşünenler için de tarih verdi: "İnşallah hepimiz daha iyisi olur. Yılbaşından sonra araç piyasasının hareketleneceğini düşünüyorum. Zaten piyasa hareketlendiği zaman da rakamlar yukarıya doğru tırmanıyor. O yüzden vatandaşlarımız da fazla düşünmesin, kararlarını verip araçlarını alsınlar" şeklinde konuştu.

'Yılbaşından sonra hareketlenecek'Oto galerici esnafının piyasadaki durgunluktan etkilendiğini söyleyen Güngören araç almayı düşünenler için de tarih verdi: "İnşallah hepimiz daha iyisi olur. Yılbaşından sonra araç piyasasının hareketleneceğini düşünüyorum. Zaten piyasa hareketlendiği zaman da rakamlar yukarıya doğru tırmanıyor. O yüzden vatandaşlarımız da fazla düşünmesin, kararlarını verip araçlarını alsınlar" şeklinde konuştu.
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