Avrupa’da Yılın Otomobili 2027 finalistleri belli oldu: 63 yıllık yarışta bir ilk
Avrupa’da 2027 yılının otomobilini belirleyecek yarışta finale kalan 7 model açıklandı. 63 yıllık ödül tarihinde bir ilke sahne olan yarışta, dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Kazanan modelin açıklanacağı tarih de netleşti.
Otomobil dünyasında ezber bozan liste açıklandı. Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün 2027 finalistleri belli oldu.
Geçen yılın kazananı Mercedes-Benz CLA'nın ardından Avrupa'nın en iyi otomobili unvanını almak için mücadele edecek modeller şu şekilde:
BMW iX3
Cupra Raval
Hyundai Ioniq 3
Kia EV2
Renault Twingo
ID.Polo
Volvo EX60
63 YILLIK TARİHTE BİR İLK
Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünün 63 yıllık tarihinde ilk kez 2027 finalistleri tamamı yüzde 100 elektrikli araçlardan oluşuyor.
Ortaya çıkan tablo Avrupa'da elektrikli otomobillere geçiş sürecinin hız kazandığını gösteriyor.
Jüri üyeleri 31 Aralık'a kadar oylarını kullanabilecek. Her jüri üyesi finalistler arasında toplam 25 puan dağıtacak ve her oylama turunda en fazla 10 puan vereceği bir kazanan model belirlemek zorunda olacak.
Ödülün kazananı 8 Ocak'ta Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklanacak ve ödül töreni burada düzenlenecek.