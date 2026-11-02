Avrupa’da Yılın Otomobili 2027 finalistleri belli oldu: 63 yıllık yarışta bir ilk

Togg uygun fiyatlı yeni modelini duyurdu! Satışa çıkacağı tarih belli oldu

Togg'un yeni modeli T6X için satış sürecine ilişkin gelişmeler otomobil gündeminde öne çıkıyor. Daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi beklenen modelin ön talep tarihinin ve ilk teslimat döneminin Haziran 2027 olarak planlandığı belirtiliyor. Buna göre T6X için ön talep sürecinin haziran ayında başlaması, ilk araçların ise aynı ayın sonunda kullanıcılarla buluşması hedefleniyor. Yeni modelin takvimi, Togg'un gelecek dönemdeki ürün planlamasını takip eden otomobil meraklılarının dikkatini çekiyor. Ön talep sürecinin nasıl yürütüleceği ve satışa ilişkin diğer ayrıntıların ne zaman duyurulacağı da merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Togg T6X ne zaman satışa çıkacak? İlk teslimatlar Haziran 2027'de mi yapılacak? İşte yeni modelin planlanan takvimine ilişkin ayrıntılar...