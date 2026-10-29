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335 bin liraya satışa çıktı: Tek şarjla 328 kilometre menzil sunuyor

335 bin liraya satışa çıktı: Tek şarjla 328 kilometre menzil sunuyor

09:35, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:39, 29/10/2026, Perşembe
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335 bin liraya satışa çıktı: Tek şarjla 328 kilometre menzil sunuyor

Çinli otomotiv devi FAW, şehir içi kullanıma özel yeni elektrikli modeli Bestune Pony'nin 5 kapılı versiyonunu sundu. Genişleyen bagaj hacmi, 4 kişilik oturma kapasitesi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken modelin tüm teknik detayları belli oldu.

Çinli otomobil üreticisi FAW, şehir içi kullanıma yönelik elektrikli modeli Bestune Pony'nin 5 kapılı yeni versiyonunu satışa çıkardı. Yaklaşık 335 bin TL'den başlayan fiyatıyla dikkat çeken araç, dört kişilik oturma kapasitesi, iki farklı batarya seçeneği ve CLTC ölçümüne göre 328 kilometreye ulaşan menziliyle öne çıkıyor.

Çinli otomobil üreticisi FAW, şehir içi kullanıma yönelik elektrikli modeli Bestune Pony'nin 5 kapılı yeni versiyonunu satışa çıkardı. Yaklaşık 335 bin TL'den başlayan fiyatıyla dikkat çeken araç, dört kişilik oturma kapasitesi, iki farklı batarya seçeneği ve CLTC ölçümüne göre 328 kilometreye ulaşan menziliyle öne çıkıyor.

Bestune Pony'nin 5 kapılı versiyonu satışa çıktı


Çin pazarında Bestune Xiaoma adıyla da bilinen FAW Bestune Pony, yeni gövde seçeneğiyle daha kullanışlı bir yapıya kavuştu. Daha önce yalnızca 3 kapılı olarak üretilen modelin yeni versiyonunda gövde ve aks mesafesi uzatıldı. Böylece arka koltukta oturan yolcular için daha geniş bir yaşam alanı oluşturulurken bagaj kapasitesi de artırıldı.

Bestune Pony'nin 5 kapılı versiyonu satışa çıktıÇin pazarında Bestune Xiaoma adıyla da bilinen FAW Bestune Pony, yeni gövde seçeneğiyle daha kullanışlı bir yapıya kavuştu. Daha önce yalnızca 3 kapılı olarak üretilen modelin yeni versiyonunda gövde ve aks mesafesi uzatıldı. Böylece arka koltukta oturan yolcular için daha geniş bir yaşam alanı oluşturulurken bagaj kapasitesi de artırıldı.

Çin'de 6 bin 735 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 5 kapılı modelin en üst donanımlı versiyonu ise 8 bin 230 dolara kadar çıkıyor. Haberde belirtilen yaklaşık 335 bin TL'lik başlangıç fiyatı, döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamaya dayanıyor; Türkiye satış fiyatı anlamına gelmiyor.

Çin'de 6 bin 735 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 5 kapılı modelin en üst donanımlı versiyonu ise 8 bin 230 dolara kadar çıkıyor. Haberde belirtilen yaklaşık 335 bin TL'lik başlangıç fiyatı, döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamaya dayanıyor; Türkiye satış fiyatı anlamına gelmiyor.

Boyutları büyüdü, bagaj hacmi üç katı aştı


Yeni Bestune Pony, 3 bin 350 mm uzunluğa, 1.540 mm genişliğe ve 1.600 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2 bin 215 mm olarak açıklandı. Üç kapılı eski versiyona kıyasla uzunluğu 350 mm, genişliği 30 mm artarken aks mesafesi 262 mm uzadı.

Boyutları büyüdü, bagaj hacmi üç katı aştıYeni Bestune Pony, 3 bin 350 mm uzunluğa, 1.540 mm genişliğe ve 1.600 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2 bin 215 mm olarak açıklandı. Üç kapılı eski versiyona kıyasla uzunluğu 350 mm, genişliği 30 mm artarken aks mesafesi 262 mm uzadı.

Dört kişilik oturma düzenine sahip elektrikli otomobilin bagaj hacmi, arka koltuklar kullanımdayken 81 litreden 265 litreye yükseldi. Arka koltuklar katlandığında ise yükleme alanı 1.052 litreye kadar genişliyor.

Dört kişilik oturma düzenine sahip elektrikli otomobilin bagaj hacmi, arka koltuklar kullanımdayken 81 litreden 265 litreye yükseldi. Arka koltuklar katlandığında ise yükleme alanı 1.052 litreye kadar genişliyor.

Beş farklı renk seçeneği sunuluyor


Köşeli gövde tasarımıyla dikkat çeken modelde yarı gizli kapı kolları ve 13 inç jant kapakları kullanılıyor. Turuncu, mavi, yeşil, kahverengi ve beyaz olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunan otomobilin yerden yüksekliği 130 mm.


İç mekânda isteğe bağlı 10,1 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inç LCD gösterge paneli yer alıyor. İki kollu direksiyon simidi ve orta konsoldaki fiziksel kontrol düğmeleri de kabin tasarımının parçaları arasında bulunuyor.


Beş farklı renk seçeneği sunuluyorKöşeli gövde tasarımıyla dikkat çeken modelde yarı gizli kapı kolları ve 13 inç jant kapakları kullanılıyor. Turuncu, mavi, yeşil, kahverengi ve beyaz olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunan otomobilin yerden yüksekliği 130 mm.İç mekânda isteğe bağlı 10,1 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inç LCD gösterge paneli yer alıyor. İki kollu direksiyon simidi ve orta konsoldaki fiziksel kontrol düğmeleri de kabin tasarımının parçaları arasında bulunuyor.

Tek motor, iki farklı batarya seçeneği


Bestune Pony'nin 5 kapılı versiyonunda arka aksa yerleştirilen 30 kW, yani yaklaşık 40 beygir gücündeki elektrik motoru görev yapıyor. Model, 17 kWh ve 27,2 kWh kapasiteli iki farklı LFP batarya seçeneğiyle sunuluyor.

Tek motor, iki farklı batarya seçeneğiBestune Pony'nin 5 kapılı versiyonunda arka aksa yerleştirilen 30 kW, yani yaklaşık 40 beygir gücündeki elektrik motoru görev yapıyor. Model, 17 kWh ve 27,2 kWh kapasiteli iki farklı LFP batarya seçeneğiyle sunuluyor.

Üreticinin aktarılan verilerine göre otomobil, batarya seçeneğine bağlı olarak CLTC ölçüm standardında 222 ile 328 kilometre arasında menzil sunuyor. WLTP standardındaki menzil değerleri ise 182 ile 269 kilometre arasında değişiyor. Aracın azami hızı 103 km/sa olarak belirtiliyor.

Üreticinin aktarılan verilerine göre otomobil, batarya seçeneğine bağlı olarak CLTC ölçüm standardında 222 ile 328 kilometre arasında menzil sunuyor. WLTP standardındaki menzil değerleri ise 182 ile 269 kilometre arasında değişiyor. Aracın azami hızı 103 km/sa olarak belirtiliyor.
Başlıklar :fawbestune ponyelektrikli araçelektrikli otomobil
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