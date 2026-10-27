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Araç sahipleri dikkat: Bu kayıt varsa sigorta ve muayene yapılamayabilir

Araç sahipleri dikkat: Bu kayıt varsa sigorta ve muayene yapılamayabilir

09:33, 27/10/2026, Salı
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Araç sahipleri dikkat: Bu kayıt varsa sigorta ve muayene yapılamayabilir

Araç sahiplerinin gözden kaçırdığı bir kayıt, beklenmedik sorunlara yol açabiliyor. Hakkında yakalama kararı bulunan araçlarda sigorta ve muayene işlemleri aksayabilirken, araç trafikte tespit edildiğinde otoparka çekilme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Araç sahiplerinin e-Devlet üzerinden kayıtlarını kontrol etmesi önem taşıyor.

Araç sahiplerini ilgilendiren icra ve yakalama kararları, otomobillerin kullanımını ve resmi işlemlerini doğrudan etkileyebiliyor. Araç hakkında yakalama kararı bulunması hâlinde zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemlerinde sorun yaşanabiliyor. Araç sahiplerinin e-Devlet üzerinden kayıtlarını kontrol etmesi önem taşıyor.

Araç sahiplerini ilgilendiren icra ve yakalama kararları, otomobillerin kullanımını ve resmi işlemlerini doğrudan etkileyebiliyor. Araç hakkında yakalama kararı bulunması hâlinde zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemlerinde sorun yaşanabiliyor. Araç sahiplerinin e-Devlet üzerinden kayıtlarını kontrol etmesi önem taşıyor.

Yakalama kararı araç sahibini zor durumda bırakabilir


Araç hakkında icra, mahkeme veya yetkili bir kurum tarafından yakalama kararı verilmesi durumunda araç trafikte tespit edildiğinde yakalanarak otoparka çekilebiliyor. Sonraki işlemler ilgili icra dairesi veya yetkili kurum tarafından yürütülüyor. İcra sürecinin koşullarına bağlı olarak araç satışa da çıkarılabiliyor.


Yakalama kararı araç sahibini zor durumda bırakabilirAraç hakkında icra, mahkeme veya yetkili bir kurum tarafından yakalama kararı verilmesi durumunda araç trafikte tespit edildiğinde yakalanarak otoparka çekilebiliyor. Sonraki işlemler ilgili icra dairesi veya yetkili kurum tarafından yürütülüyor. İcra sürecinin koşullarına bağlı olarak araç satışa da çıkarılabiliyor.

Trafik sigortası ve muayenede engel çıkabilir


NTV’de yer alan habere göre araç üzerinde yakalama şerhi bulunması, zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemlerinin yapılmasını engelleyebiliyor. Ancak haciz kaydı ile yakalama kararının aynı şey olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.


Trafik sigortası ve muayenede engel çıkabilirNTV’de yer alan habere göre araç üzerinde yakalama şerhi bulunması, zorunlu trafik sigortası ve muayene işlemlerinin yapılmasını engelleyebiliyor. Ancak haciz kaydı ile yakalama kararının aynı şey olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Hacizli araçlara trafik sigortası yaptırılabilirken yakalama veya trafikten men kaydı, işlemlerde farklı sonuçlara yol açabiliyor.

Hacizli araçlara trafik sigortası yaptırılabilirken yakalama veya trafikten men kaydı, işlemlerde farklı sonuçlara yol açabiliyor.

Araç kaydı e-Devlet'ten kontrol edilebiliyor


Araç sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait araç bilgilerini ve ilgili kayıtları kontrol edebiliyor. Herhangi bir şerh veya yakalama kaydıyla karşılaşılması hâlinde kararın hangi kurum tarafından verildiğinin öğrenilmesi ve ilgili icra dairesi ya da kurumla iletişime geçilmesi gerekiyor.


Araç kaydı e-Devlet'ten kontrol edilebiliyorAraç sahipleri, e-Devlet üzerinden kendilerine ait araç bilgilerini ve ilgili kayıtları kontrol edebiliyor. Herhangi bir şerh veya yakalama kaydıyla karşılaşılması hâlinde kararın hangi kurum tarafından verildiğinin öğrenilmesi ve ilgili icra dairesi ya da kurumla iletişime geçilmesi gerekiyor.

Yakalama kararı nasıl kaldırılır?


Yakalama kararının kaldırılması için öncelikle kararın dayanağı olan borç veya hukuki sürecin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ödeme yapılması gereken durumlarda borcun ödenmesinin yanı sıra kararın yetkili makam tarafından kaldırıldığının da teyit edilmesi önem taşıyor.

Yakalama kararı nasıl kaldırılır?Yakalama kararının kaldırılması için öncelikle kararın dayanağı olan borç veya hukuki sürecin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ödeme yapılması gereken durumlarda borcun ödenmesinin yanı sıra kararın yetkili makam tarafından kaldırıldığının da teyit edilmesi önem taşıyor.

Yakalama kararı bulunan bir araç trafikte tespit edildiğinde yakalanabileceğinden araç sahibinin kayıtları kontrol etmesi ve ilgili kurumdan bilgi alması gerekiyor. Araçla ilgili işlem yapmadan önce sigorta, muayene ve yakalama durumunun ayrı ayrı doğrulanması olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.

Yakalama kararı bulunan bir araç trafikte tespit edildiğinde yakalanabileceğinden araç sahibinin kayıtları kontrol etmesi ve ilgili kurumdan bilgi alması gerekiyor. Araçla ilgili işlem yapmadan önce sigorta, muayene ve yakalama durumunun ayrı ayrı doğrulanması olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.
Başlıklar :araç sahiplerisigortamuayenetrafike-devlet
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