Derbi sonrası ortalık karıştı: İki futbolcu sahanın ortasında kavgaya tutuştu

Fenerbahçe'de asıl tepki ona: “Bu takım senin eserin!”

Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisinde sergilediği performans taraftarların tepkisini çekerken, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular eleştirilerin hedefi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada başkan Aziz Yıldırım’ı da istifaya davet ederek, “Bu takım senin eserin” yorumunda bulundu.