Derbi sonrası ortalık karıştı: İki futbolcu sahanın ortasında kavgaya tutuştu
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içinde gerginlik yaşandı. Kerem Aktürkoğlu ile Sallai arasında başlayan tartışmaya diğer futbolcular müdahale etti. Ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında kavga çıkarken Guendouzi ile Galatasaray'ın analistinin de gerginlik yaşadığı görüldü.
Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde tansiyon yükseldi.
Kerem Aktürkoğlu ile Sallai arasında yaşanan tartışma büyürken, Kerem'in rakip futbolcunun üzerine yürüdüğü görüldü.
Diğer oyuncular araya girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı.
Kerem Aktürkoğlu'nu Uğurcan Çakır sakinleştirmeye çalışırken bu kez Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında kavga çıktı. Sahanın ortasında birbirine giren iki futbolcu, araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.
Maçın ardından yaşanan olaylarda Guendouzi ile Galatasaray'ın analisti Serhat Doğan'ın da karşı karşıya geldiği görüldü.
Galatasaray'da Eren Elmalı'nın da kavgaya karıştığı görüldü. Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'ın maçın ardından kırmızı kart gördüğü öğrenildi.
Saha içindeki olaylara karışan futbolcuların Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor.
İşte maç sonu çıkan kavgadan görüntüler