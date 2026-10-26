Galatasaray'dan derbide yaşanan kavga sonrası olay paylaşım
23:47, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 23:52, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen (45) attığı golün ardından takım arkadaşları ile sevinç yaşadı.
Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde galip gelen taraf, 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar olurken kulüpten maçın ardından yaşanan gerginliğe gönderme yapan bir paylaşım geldi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı. İki takımın futbolcuları gerginlik yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten, yaşananlara gönderme olarak flaş bir paylaşım geldi. Victor Osimhen'in 'sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaşan kulüp, " "Şşşt şşştt sakin ol, sinirlerine hakim ol" yazdı.
Spor
Derbi sonrası ortalık karıştı: İki futbolcu sahanın ortasında kavgaya tutuştu
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