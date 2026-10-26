Fenerbahçe'de asıl tepki ona: “Bu takım senin eserin!”

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de derbi karşılaşmasının ardından tepkiler gündem oldu. Sarı-lacivertli ekibin ortaya koyduğu performans taraftarları memnun etmezken, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular eleştirilerin hedefi oldu. Taraftarların tepkisi, başkan Aziz Yıldırım'a yönelik istifa çağrılarına kadar uzandı.

Derbi gibi büyük önem taşıyan bir karşılaşmada ortaya konulan futbol, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini beraberinde getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda takımın oyun anlayışı ve mücadele gücü sorgulanırken, eleştirilerin odağında teknik heyet ve futbolcular yer aldı.

Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

Yükselen tepkiler yalnızca teknik heyet ve futbolcularla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da taraftarların eleştirilerinden nasibini aldı.

Sosyal medyada Aziz Yıldırım'ı istifaya davet eden çok sayıda yorum yapılırken, bazı taraftarlar takımın mevcut durumundan başkanı sorumlu tuttu. Paylaşımlarda "İstifa" çağrıları öne çıkarken, "Bu takım senin eserin" ifadeleri de dikkat çekti.

Aziz Yıldırım'a gelen tepkiler şu şekilde;

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