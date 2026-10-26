Galatasaray - Fenerbahçe CANLI BEIN SPORTS 1 İZLE || Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme linki var mı, GS - FB derbisi canlı skor...

REKABETTE 407'NCİ RANDEVU





Fenerbahçe ile Galatasaray, 407’nci kez karşıya gelecek. Daha önce oynanan 406 karşılaşmanın 150'sini Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 131 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 125 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Fenerbahçe 546 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 508 gol buldu.



