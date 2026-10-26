Galatasaray - Fenerbahçe CANLI BEIN SPORTS 1 İZLE || Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izleme linki var mı, GS - FB derbisi canlı skor...

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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RAMS Park'taki derbi, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Maç beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı.
Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya, üçüncü sırada girdi.
Tek eksik Leao
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasında sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle yarın forma giyemeyecek.
Derbiye moralli çıkacak
Sarı-kırmızılı ekip, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya "moralli" çıkacak.
Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.
Ligde son 39 iç saha maçında mağlup olmadı
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Son dakikalarda gelen "10 puan"
Galatasaray, bu sezon ligde son dakikalarda attığı gollerle 10 puan kazandı.
Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Galatasaray, son anlarına 2-1 mağlup girdiği karşılaşmada 90. dakikada Osimhen ile golü bularak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
İstanbul Başakşehir'e 4. haftada konuk olan sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın 90+1. dakikada attığı golle müsabakayı 3-2 kazandı. Galatasaray, ayrıca ligin 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+5. dakikada Mario Lemina'nın attığı gollerle 3-1 yendi. Gençlerbirliği'ne geçen hafta konuk olan sarı-kırmızılı ekip, Deniz Gül'ün 88. dakikada kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Okan Buruk, ligde 120. galibiyetini hedefliyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kazanmaları halinde sarı-kırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini alacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 150 lig müsabakasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi. Bu müsabakalarda 354 kez ağları sarsan Buruk'un Galatasaray'ı 125 golü kalesinde gördü.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 119 galibiyete dahil edilmemiştir.
Osimhen'in Fenerbahçe'ye karşı mağlubiyeti yok
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlardan mağlubiyetle ayrılmadı.
Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.
Nijeryalı golcü, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin filelerini bir kez havalandırdı.
Osimhen, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta ise 2 gol attı.
REKABETTE 407'NCİ RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray, 407’nci kez karşıya gelecek. Daha önce oynanan 406 karşılaşmanın 150'sini Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray biri hükmen olmak üzere 131 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 125 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Fenerbahçe 546 kez gol sevinci yaşarken, Galatasaray 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 508 gol buldu.
FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, yarın oynayacağı Galatasaray derbisinde 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, kadroda yer almayacak. Öte yandan sakatlığını atlatan sağ bek Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönme ihtimali bulunuyor.
LİGİN EN GOLCÜSÜ FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, ligin geride kalan kısmında en golcü takım olarak dikkat çekti. 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip filelere 22 gol gönderdi. Sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 6 gol gördü.
LİGDE SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, ligde oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapattı. Tecrübeli file bekçisi, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Alanyaspor maçlarında gol yemedi. Ederson, bu serisini Galatasaray derbisinde de devam ettirmeyi hedefleyecek.
GALATASARAY - FENERBAHÇE CANLI SKOR
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