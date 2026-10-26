Gol düellosunu kazanan Trabzonspor oldu | ÖZETİ İZLE
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi kazanan taraf 4-3'lük skorla Trabzonspor oldu. Maçın özeti ve detaylar haberimizde...
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi kazanan taraf 4-3'lük skorla bordo-mavili ekip oldu.
Trabzonspor'un gollerini Melih Kabasakal, Aral Şimşir, ve Dju (2) kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise Borelli (2) ve Laçi'den geldi.
Maçın ilk 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
4. dakikada Çaykur Rizespor atağında, ceza yayının gerisinden Laçi'nin şutunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Borrelli'nin şutunda top, fileleri havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Aral Şimşir'in içeriye gönderdiği topla buluşan Franculino'nun şutunda, kaleci Fofana gole izin vermedi.
32. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla kalenin önünde buluşan Borrelli'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını Salah kullandı. Melih Kabasakal'ın vuruşunda, kaleci Fofana topu kontrol etti.
49. dakikada Trabzonspor, Melih Kabasakal ile farkı bire indirdi: 2-1.
51. dakikada bir gol sesi daha geldi. İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, Aral Şimşir'in golüyle eşitliği yakaladı: 2-2.
57. dakikada sahneye çıkan Dju, Trabzonspor'u maçta öne geçirdi: 2-3.
69. dakikada ev sahibi ekipte forma giyen Laçi, takımına eşitliği getiren golü kaydetti: 3-3.
84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dju, Trabzonspor'u 3-4 öne geçirdi.