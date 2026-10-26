Hafıza'nın yeni bölümü yayında: Hegemonik güçlerin yükselişi ve çöküşü masaya yatırılıyor

Küresel dengelerin kökten sarsıldığı bu dönemde, Hafıza Büyük Resim’in 135. bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak "hegemonik güç" kavramını tarihsel ve güncel boyutlarıyla masaya yatırıyor.

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza Büyük Resim'in yeni bölümünde 15. yüzyıldan bugüne küresel sistemi domine eden hegemonik güçlerin özelliklerini, sömürü sistemlerinin doğasını ve bu güçlerin gerileme süreçlerini tüm detaylarıyla deşifre ediliyor.

Masanın diğer yüzünde ise çok kutuplu hegemonluk mücadelesini, bölgesel hegemonya arayışlarını ve Türkiye’nin tarihi kökenlerinden ilham alarak inşa ettiği yeni düzeni de inceleyen Çelik ve Kaynak, Avrupa’nın hegemon güç yanılgısından "64 devletin kuruluş sebebi neden Türkiye?" sorusuna kadar 21. yüzyılın güç değişimlerini ve ülkemizin küresel konumunu anlamlandırmayı da irdeliyor.

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