18:41, 26/10/2026, Pazartesi
Kayseri'de kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kayseri'de kafası konserve kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle kurtarıldı. Minik kedinin yardımına koşan ekipler, titiz bir çalışma yürüterek hayvanı sıkıştığı kutudan çıkardı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan sokak kedisinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Kazımkarabekir Mahallesi Karadut Sokak'ta yaşanan olayda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kediyi kurtarmak için harekete geçti.
İTFAİYE EKİPLERİ DİKKATLİ ÇALIŞMAYLA KURTARDI
Kedinin zarar görmemesi için özenle çalışan ekipler, sıkıştığı konserve kutusundan hayvanı kurtarmayı başardı. İtfaiye personelinin minik dostu kurtarmak için gösterdiği çaba, iç ısıtan bir kurtarma çalışmasına sahne oldu.