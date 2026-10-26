Narkotik ekiplerinden nokta operasyon: Tacirlerin gizli zulalarını tek tek patlattılar

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması ile uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü amansız mücadeleye bir yenisini daha ekledi. Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde 23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zehir tacirlerinin şeytani planı boşa çıkarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekiplerinin önceden belirlenen adreslere ve şüpheli araçlara yönelik düzenlediği baskınlarda yapılan aramalarda akıllara durgunluk veren gizleme yöntemleri ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri buğday torbalarının içine ve ev tekstil ürünleri olan nevresimlerin katları arasına gizlediği tespit edildi.

40 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda skunk, esrar ve metamfetaminden oluşan toplam 39 kilo 871 gram uyuşturucu madde, 272 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap (sentetik ecza, ecstasy) ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Sokakların güvenliği için yürütülen Asayiş ve GBT sorgulamalarında ise adeta kuş uçurtulmadı. Toplam 2 bin 940 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı, 13 yoklama kaçağı belirlendi. Sokaklarda dilencilik yaptırıldığı tespit edilen 13 çocuk muhafaza altına alınarak bu durumdan men edildi.

Sürücü ve araç denetimlerinde 874 araç ve motosiklet kontrol edildi. Kural ihlali tespit edilen 12 araca toplam 1 milyon 90 bin 157 lira trafik idari para cezası kesilirken 1 araç otoparka çekildi. Ayrıca umuma açık 25 iş yerini denetleyen ekipler, mevzuata aykırı hareket eden 3 işletmeye 72 bin lira para cezası uyguladı.