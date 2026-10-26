Sel riski yeniden gündemde: Salı günü için kritik uyarı
Salı günü üç büyükşehirde etkili olması beklenen sağanak yağış için Meteoroloji’den uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere batı illerinde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Yurdun batı kesimleri yeni haftada serin ve bol yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
İstanbul dahil bazı kentlerde salı günü kuvvetli yağışın etkili olacağı, batı kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini belirten Macit, bugün Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların etkili olacağını söyledi.
Macit, yağışların özellikle İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiğini bildirdi.
SALI GÜNÜ SU BASKINLARINA DİKKAT
Salı günü de yağışların etkisini sürdüreceğini aktaran Macit, şu bilgileri verdi:
"Salı günü Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde, İzmir'in güneyi, Antalya ve Muğla çevreleri ile Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Çarşamba günü de Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz."
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 15 DERECEYE İNECEK
MGM uzmanı Macit, İstanbul'da bugün ve çarşamba günü yağış beklenmediğini, salı günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağını ifade etti:
"İstanbul'da salı günü beklediğimiz yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Hava sıcaklığı da salı günü 15 dereceye kadar düşecek, sonraki günlerde ise 19 derece civarında olacak."
Ankara'da salı gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirten Macit, hava sıcaklıklarının azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.
Öte yandan MGM, Aydın ve Muğla için turuncu, Antalya, Denizli ve İzmir için ise sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.