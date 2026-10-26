Sel riski yeniden gündemde: Salı günü için kritik uyarı

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 15 DERECEYE İNECEK

MGM uzmanı Macit, İstanbul'da bugün ve çarşamba günü yağış beklenmediğini, salı günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağını ifade etti:

"İstanbul'da salı günü beklediğimiz yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Hava sıcaklığı da salı günü 15 dereceye kadar düşecek, sonraki günlerde ise 19 derece civarında olacak."