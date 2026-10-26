Bölgeyi ayağa kaldıran 40 bin ton üretimin ardındaki 700 yıllık sır: Pınarbaşı suyu

Yüksek kalsiyum ve kireç oranı turşuyu çıtır tutuyor





Gedelek Mahalle Muhtarı ve turşu üreticisi Orhan Çakar, coğrafi işaret tescilli turşunun üretiminde Pınarbaşı suyunun vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:





"Gedelek turşusunun yılda yaklaşık 40 bin tonluk turşunun tüm sırrı Pınarbaşı suyumuzdadır. Bu su olmadan olmuyor. Bu suyun yüksek kalsiyum ve kireç oranı, sebzelerin yumuşamasını önleyerek kendine has ’çıtır’ (sert) bir doku kazanmasını sağlar. Bu su evlere, turşuhanelerimize ve tarıma gidiyor. BUSKİ’nin döşediği borularla her imalathaneye ulaşıyor. Sebzeyi sağlam ve sert tutuyor, ayrıca lezzet veriyor. Turşu yerken aldığınız o sertlik de sudan geliyor."



