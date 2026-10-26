Simit tezgahına not bırakıp KPSS’ye girdi: Bakın ne yazdı?
Elazığ’da bir simitçi, tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girdi.
Elazığ’da Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu saat 10.15’te başladı. Sınav öncesinde merkezlere gelen adaylar, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından salonlara alındı.
Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Sınava girecek olan Elazığ’da simitçilik yapan Fatih S. de sınava gireceği Elazığ Lisesi’nin yolunu tuttu.
Bir süre okul önünde simitlerini satan Fatih S., sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte tezgahı bırakacak kimseyi bulamayınca tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girdi. Aynı zamanda IBAN’nın ekli olduğu tezgah, vatandaşlardan Mehmet Akkaya tarafından fotoğraflandı.