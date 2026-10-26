Simit tezgahına not bırakıp KPSS’ye girdi: Bakın ne yazdı?

Sel riski yeniden gündemde: Salı günü için kritik uyarı

Salı günü üç büyükşehirde etkili olması beklenen sağanak yağış için Meteoroloji’den uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere batı illerinde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.