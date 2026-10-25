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Ortaöğretim KPSS’de çıkan Sumud sorusu dikkat çekti: KPSS Gazze'ye yardım götüren filonun adı sorusu nedir?

Ortaöğretim KPSS’de çıkan Sumud sorusu dikkat çekti: KPSS Gazze'ye yardım götüren filonun adı sorusu nedir?

14:39, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 14:54, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Ortaöğretim KPSS’de çıkan Sumud sorusu dikkat çekti: KPSS Gazze'ye yardım götüren filonun adı sorusu nedir?

KPSS Ortaöğretim sınavı bugün yapıldı. Sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının ardından yayımlanan temel soru kitapçığında, genel kültür testindeki Küresel Sumud Filosu sorusu dikkat çekti. Soruda, Gazze Şeridi’ne uygulanan deniz ablukasını kırmak, bölgede yaşanan soykırıma ve kasıtlı yoksun bırakma politikasına uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla 2025 yılında küresel bir sivil toplum hareketiyle oluşturulan deniz filosunun adı soruldu.

Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı.

Türkiye genelinde toplam 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salonun kullanıldığı sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "genel yetenek" ve "genel kültür" testleri uygulandı.

Adaylara 130 dakika süre verildiği 2026-KPSS Ortaöğretim, saat 12.25'te sona erdi. Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

Adaylara 130 dakika süre verildiği 2026-KPSS Ortaöğretim, saat 12.25'te sona erdi. Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 4 Kasım saat 23.59'da sona erecek.


Ortaöğretim KPSS’de çıkan Gazze'ye giden deniz filosu sorusunun cevabı hangisi?

Gazze Şeridi’ne uygulanan deniz ablukasını yıkmak, yaşanan soykırıma ve kasıtlı yoksun bırakma politikasına karşı uluslararası alanda dikkat çekmek amacıyla küresel sivil toplum hareketiyle 2025 yılında oluşturulan deniz filosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şüheda 

B) Fetih 

C) Sumud 

D) Nakba 

E) İntifada


Doğru cevap C




Ortaöğretim KPSS’de çıkan Gazze'ye giden deniz filosu sorusunun cevabı hangisi?Gazze Şeridi’ne uygulanan deniz ablukasını yıkmak, yaşanan soykırıma ve kasıtlı yoksun bırakma politikasına karşı uluslararası alanda dikkat çekmek amacıyla küresel sivil toplum hareketiyle 2025 yılında oluşturulan deniz filosu aşağıdakilerden hangisidir?A) Şüheda&nbsp;B) Fetih&nbsp;C) Sumud&nbsp;D) Nakba&nbsp;E) İntifadaDoğru cevap C

Sumud Filosu nedir?

Gazze Şeridi’ne uygulanan yasa dışı deniz ablukasını kırmak, yaşanan insani krize, soykırımla yüzleşen Filistin halkına ve kasıtlı yoksun bırakma politikalarına uluslararası alanda dikkat çekmek amacıyla 2025 yılında küresel sivil toplum hareketlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan deniz filosu Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla)'dır.

50'den fazla ülkeden insan hakları savunucuları, doktorlar, milletvekilleri, gazeteciler ve aktivistler katılmıştır. Gazze halkına gıda, tıbbi malzeme ve temiz su gibi temel insani yardımları ulaştırmak; aynı zamanda uluslararası kamuoyunu deniz ablukasına ve işlenen insan hakları ihlallerine karşı eyleme geçirmektir.

Sumud Filosu nedir?Gazze Şeridi’ne uygulanan yasa dışı deniz ablukasını kırmak, yaşanan insani krize, soykırımla yüzleşen Filistin halkına ve kasıtlı yoksun bırakma politikalarına uluslararası alanda dikkat çekmek amacıyla 2025 yılında küresel sivil toplum hareketlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan deniz filosu Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla)'dır.50'den fazla ülkeden insan hakları savunucuları, doktorlar, milletvekilleri, gazeteciler ve aktivistler katılmıştır. Gazze halkına gıda, tıbbi malzeme ve temiz su gibi temel insani yardımları ulaştırmak; aynı zamanda uluslararası kamuoyunu deniz ablukasına ve işlenen insan hakları ihlallerine karşı eyleme geçirmektir.
Başlıklar :KPSS ortaöğretimSumud sorusuSumud filosuGazze
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