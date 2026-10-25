KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANI: KPSS ortaöğretim puanıyla (P94) hangi kurumlar personel alıyor, atama taban puanları kaç?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Toplam 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav, saat 12.25’te sona erecek. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sınavın ardından KPSS ortaöğretim atama puanlarını ve kurumların personel alımında aradığı puan şartlarını araştırmaya başlayacak. Peki, KPSS ortaöğretim puanıyla hangi kurumlar personel alıyor, atama taban puanları kaç? İşte KPSS Ortaöğretim (P94) puan türüne göre geçmiş dönem kurum atama taban puanları.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü 2 milyon 985 bin 438 adayın katılımıyla gerçekleştirilerek saat 12.25 itibarıyla resmen tamamlanacak. Sınav maratonunun ardından adaylar bir yandan ÖSYM’nin yayımlayacağı soru ve cevap kitapçığına odaklanırken, diğer yandan "KPSS Ortaöğretim atama puanları kaç, hangi kurum kaç puanla lise mezunu memur alımı yapıyor?" sorularını araştırmaya başladı. En son KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları en küçük ve en büyük taban puanlarına göre alımlar yapılmıştı. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi atamaları ile açıktan personel alımlarında Lise KPSS (P94) puan türü geçerli olurken, kurumların belirlediği taban puan ve mesleki kadro dağılımları şu şekildedir: