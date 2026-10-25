Prim borcu affı var mı gelecek mi? Nafaka ve boşanma düzenlemesinde neler var? 13. Yargı Paketi detayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak 2027 yılı bütçe maratonu öncesinde, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik kanun teklifleri için hazırlıklar hız kazandı. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınacak torba kanun teklifinde en öne çıkan başlık, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesine ilişkin düzenleme oldu. Hazırlanan taslağa göre, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve GSS prim borcunu ödeyemeyen yaklaşık 1 milyon kişinin borcu, 10 yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınarak tamamen silinecek. Öte yandan, kamuoyunun merakla beklediği bir diğer dev reform paketi olan 13. Yargı Paketi üzerindeki teknik çalışmalar da Adalet Bakanlığı koordinesinde devam ediyor. Yıl bitmeden TBMM Başkanlığı'na sunulması hedeflenen 13. Yargı Paketi bünyesinde; süresiz nafaka uygulamasının evlilik süresine göre kademelendirilerek sonlandırılması, boşanma davalarının hızlandırılması için boşanma ile tazminat/velayet süreçlerinin ayrıştırılması (dava ayrıştırma modeli) ve aile hukukuna ilişkin temel sil baştan düzenlemeler yer alıyor.