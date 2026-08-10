TOK Sosyal Konut Hangi İlçelere Yapılacak? Konut Yerleri Belli Oldu mu?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler konutların yükseleceği bölgelere çevrildi. Adıyaman, Malatya ve Hatay'da hak sahipleri için de konut belirleme kurası çekildi. Böylelikle vatandaşlar blok ve kat daire tipini öğrenmiş oldu. TOKİ, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yer alacağı ilçeleri duyurdu. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasındaki stratejik rezerv alanlar öne çıkarken, Ankara’da gelişmekte olan batı ve güney aksları, İzmir’de ise yeni imar planı tamamlanan ilçeler dikkat çekiyor. Proje kapsamında vatandaşlar, il il ve ilçe ilçe TOKİ sosyal konutlarının nerelerde yapılacağını merak ediyor. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut yerlerinin bulunduğu il ve ilçeler.
Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak. Yüzyılın Konut Projesi'nin illere göre dağılımı belli oldu. Peki TOKİ hangi ilçede ev yapacak? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin olduğu ilçeler.
500 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. İşte TOKİ sosyal konut ilçeler ve konut sayısı.
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