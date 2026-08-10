AGS sınav sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? MEB 2026 AGS ÖABT sonuç sorgulama ekranı
2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sürecini geride bırakan binlerce öğretmen adayı, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından adaylar, alacakları puanların Milli Eğitim Akademisi'ndeki yerleştirme sürecine etkisini merak ediyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2026 MEB-AGS sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. İşte AGS ÖABT sonuç sorgulama ekranı.
Öğretmen olma hedefiyle Akademi Giriş Sınavı'na katılan adaylar için bekleyiş başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci devam ederken, binlerce kişi sonuçların ilan edileceği tarihi araştırıyor. Açıklanacak puanlar, adayların bundan sonraki kariyer planlamasında belirleyici olacak. Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar başarı durumlarını elektronik ortamda görüntüleyebilecek. Peki 2026 AGS sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte sonuç sürecine dair son bilgiler...
2026 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2026 MEB-AGS sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.
AGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar, MEB-AGS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr web sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak sınav puanlarına kolayca erişilebilecek. Adaylara ayrıca fiziksel bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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