YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2026 üniversite tercihleri için son saatler

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?





2026 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. 9 Ağustos itibarıyla ÖSYM’nin YKS duyuruları ve Sonuç Açıklama Sistemi’nde 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yeni bir sonuç duyurusu bulunmuyor.





Mevcut takvim üzerinden yapılan tahminlerde sonuçların 15-21 Ağustos tarihleri arasında açıklanabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu tarih aralığı resmi değil; adayların kesin sonuç tarihi için ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu takip etmesi gerekiyor.



