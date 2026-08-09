YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2026 üniversite tercihleri için son saatler
2026 YKS tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre 29 Temmuz’da başlayan üniversite tercihleri 10 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Adaylar “YKS tercihleri ne zaman bitiyor, saat kaçta sona erecek, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt ararken, 2026 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Tercih işlemlerini tamamlamak isteyen adayların son tarih öncesinde üniversite ve bölüm listelerini kontrol etmesi önem taşıyor.
2026 YKS tercihleri için son güne giriliyor. ÖSYM’nin takvimine göre üniversite tercih işlemleri 10 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek; yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı.
YKS tercihleri ne zaman bitecek?
2026 YKS tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Temmuz’da başlatıldı. Üniversite ve bölüm tercihlerini oluşturan adaylar, işlemlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
ÖSYM’nin açıklamasına göre tercihler, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapılıyor. Posta yoluyla gönderilen, elden teslim edilen ya da başvuru merkezleri üzerinden yapılmak istenen tercih listeleri kabul edilmiyor.
Adayların üniversite ve bölüm seçimlerinde TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini son kez kontrol etmeleri gerekiyor.
2026 YKS tercih sürecinde öne çıkan tarihler şöyle:
Tercihlerin başlangıcı: 29 Temmuz 2026
Tercihlerin son günü: 10 Ağustos 2026
Tercihlerin sona ereceği saat: 23.59
Yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi: Henüz duyurulmadı
ÖSYM, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını ve işlemlerin 10 Ağustos saat 23.59’da sona ereceğini resmi olarak duyurdu.
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. 9 Ağustos itibarıyla ÖSYM’nin YKS duyuruları ve Sonuç Açıklama Sistemi’nde 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yeni bir sonuç duyurusu bulunmuyor.
Mevcut takvim üzerinden yapılan tahminlerde sonuçların 15-21 Ağustos tarihleri arasında açıklanabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu tarih aralığı resmi değil; adayların kesin sonuç tarihi için ÖSYM tarafından yapılacak duyuruyu takip etmesi gerekiyor.
Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların üniversite kayıt sürecine geçmesi bekleniyor. Sonuç tarihi ve kayıt sürecine ilişkin yeni bir resmi açıklama yapılması halinde takvim netleşecek.
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