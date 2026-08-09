Teknika Plast halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Teknika Plast halka arz için geri sayım başladı. 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplayacak Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 85,40 TL sabit fiyatla toplam 31 milyon lot payı yatırımcılara sunacak. Yaklaşık 2,6 milyar TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanacak. Peki Teknika Plast halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalardan başvuru yapılabilir? İşte Teknika Plast halka arz tarihleri, hisse fiyatı, tahmini lot dağılımı ve başvuru yapılabilecek banka ve aracı kurumlara ilişkin ayrıntılar.
Teknika Plast halka arz sürecinde 31 milyon lot pay, 85,40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. 12-14 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplayacak şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,6 milyar TL olması bekleniyor.
Teknika Plast halka arz ne zaman?
Teknika Plast halka arz sürecinde talep toplama işlemleri 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından toplam 31 milyon lot pay yatırımcılara sunulacak ve yurt içi bireysel yatırımcılarda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Halka arza Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek. Toplam payların 25 milyon lotluk bölümü sermaye artırımı, 6 milyon lotluk bölümü ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Halka arz kapsamında yatırımcı gruplarına ayrılması planlanan pay miktarları şöyle:
Yurt içi bireysel yatırımcılar: 12,4 milyon lot
Yüksek başvurulu yatırımcılar: 3,1 milyon lot
Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 7,75 milyon lot
Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 7,75 milyon lot
Söz konusu tahsisat tutarları yayımlanan halka arz bilgilerinde de yer alıyor.
Teknika Plast halka arz fiyatı ne kadar?
Teknika Plast halka arzında pay başına satış fiyatı 85,40 TL olarak belirlendi. Toplam 31 milyon lotun satışa sunulmasıyla halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,6 milyar TL olması bekleniyor.
Halka arz tamamlandığında şirketin halka açıklık oranının yüzde 24,8 seviyesinde olması öngörülüyor.
Halka arzın temel rakamları şöyle:
Halka arz fiyatı: 85,40 TL
Toplam pay: 31 milyon lot
Sermaye artırımı: 25 milyon lot
Ortak satışı: 6 milyon lot
Halka arz büyüklüğü: Yaklaşık 2,6 milyar TL
Halka açıklık oranı: Yüzde 24,8
Teknika Plast halka arz kaç lot verir?
Yurt içi bireysel yatırımcılara 12,4 milyon lot ayrılması planlanıyor. Bireysel yatırımcılarda eşit dağıtım uygulanacağı için kişi başına düşecek kesin lot miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişecek.
Katılım sayısına göre oluşabilecek tahmini dağıtım senaryoları şöyle:
- 150 bin katılım: Yaklaşık 83 lot – 7.088 TL
- 250 bin katılım: Yaklaşık 50 lot – 4.270 TL
- 350 bin katılım: Yaklaşık 36 lot – 3.074 TL
- 500 bin katılım: Yaklaşık 25 lot – 2.135 TL
- 700 bin katılım: Yaklaşık 18 lot – 1.537 TL
- 1,1 milyon katılım: Yaklaşık 12 lot – 1.025 TL
- 1,6 milyon katılım: Yaklaşık 8 lot – 683 TL
- 2,2 milyon katılım: Yaklaşık 6 lot – 512 TL
Bu rakamlar yalnızca katılımcı sayısı üzerinden oluşturulan tahmini senaryolardır. Kesin lot dağılımı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak yatırımcı sayısı ve nihai dağıtım sonuçlarına göre belli olacak.
Teknika Plast katılım endeksine uygun mu?
Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzının katılım endeksi kriterlerine uygun olduğu belirtildi. Halka arzın yetkili aracı kurumu Tera Yatırım tarafından 7 Ağustos 2026'da yayımlanan belgeler arasında şirketin onaylı izahnamesinin yanı sıra “Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu” da bulunuyor.
Teknika Plast halka arz hangi bankalarda var?
Teknika Plast halka arzına çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden başvuru yapılabilecek. Talep toplama sürecinde yer alacağı belirtilen kurumlar şöyle:
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş.
InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Midas Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
QNB Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
Talep toplama işlemlerinin 14 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından kesin dağıtım sonuçlarının katılım sayısına göre şekillenmesi bekleniyor. Teknika Plast'ın onaylı halka arz belgeleri, aracı kurum Tera Yatırım tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde yayımlandı.
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