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Ücretli öğretmenlik başvurusu 2026 ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

Ücretli öğretmenlik başvurusu 2026 ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

22:45, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 22:46, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Ücretli öğretmenlik başvurusu 2026 ne zaman, nasıl yapılır ve şartları neler?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları bazı il ve ilçelerde başladı. MEB ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılır ve sonuçlar nereden öğrenilir soruları adayların gündeminde yer alıyor. İlçe milli eğitim müdürlüklerine göre değişen 2026 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları için adayların takvim bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirilmek isteyen adaylar, başvuru tarihleri, şartlar ve e-Devlet başvuru ekranına ilişkin duyuruları takip ediyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları için adayların takvim bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevlendirilmek isteyen adaylar, başvuru tarihleri, şartlar ve e-Devlet başvuru ekranına ilişkin duyuruları takip ediyor.

Ücretli öğretmenlik başvurusu 2026 ne zaman?


Ücretli öğretmenlik başvurusu 2026 takvimi, yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için başvurular bazı il ve ilçelerde Temmuz ayı itibarıyla alınmaya başladı.


Ücretli öğretmen görevlendirmelerinde tek bir başvuru tarihi bulunmuyor. Başvuru takvimi, öğretmen ihtiyacı ve ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasına göre değişebiliyor.


Bu nedenle adayların görev almak istedikleri bölgedeki milli eğitim müdürlüğünün resmi duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

Ücretli öğretmenlik başvurusu 2026 ne zaman?Ücretli öğretmenlik başvurusu 2026 takvimi, yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için başvurular bazı il ve ilçelerde Temmuz ayı itibarıyla alınmaya başladı.Ücretli öğretmen görevlendirmelerinde tek bir başvuru tarihi bulunmuyor. Başvuru takvimi, öğretmen ihtiyacı ve ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasına göre değişebiliyor.Bu nedenle adayların görev almak istedikleri bölgedeki milli eğitim müdürlüğünün resmi duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

Kütahya Emet'te başvurular 16 Temmuz'da başladı


Kütahya'nın Emet ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurularının 16 Temmuz 2026 itibarıyla başladığı duyuruldu.


Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre adayların hem e-Devlet üzerinden başvuru yapması hem de istenen belgeleri fiziki olarak müdürlüğe teslim etmesi gerekiyor.


Başvuru sürecinde adaylardan şu işlemleri tamamlamaları isteniyor:


Başvuru formunun doldurulması,

İstenen belgelerin Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Hizmetleri Şubesi Atama Birimine elden teslim edilmesi,

e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunun yapılması,

Başvuru sırasında ekranda aktif olan eğitim öğretim yılının kontrol edilmesi.


Müdürlük, yalnızca e-Devlet üzerinden başvuru yapmanın yeterli olmadığını bildirdi. e-Devlet başvurusu yapmayan veya elektronik başvurusunu tamamladığı halde evraklarını teslim etmeyen adayların görevlendirilmeyeceği belirtildi.

Kütahya Emet'te başvurular 16 Temmuz'da başladıKütahya'nın Emet ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurularının 16 Temmuz 2026 itibarıyla başladığı duyuruldu.Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre adayların hem e-Devlet üzerinden başvuru yapması hem de istenen belgeleri fiziki olarak müdürlüğe teslim etmesi gerekiyor.Başvuru sürecinde adaylardan şu işlemleri tamamlamaları isteniyor:Başvuru formunun doldurulması,İstenen belgelerin Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Hizmetleri Şubesi Atama Birimine elden teslim edilmesi,e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunun yapılması,Başvuru sırasında ekranda aktif olan eğitim öğretim yılının kontrol edilmesi.Müdürlük, yalnızca e-Devlet üzerinden başvuru yapmanın yeterli olmadığını bildirdi. e-Devlet başvurusu yapmayan veya elektronik başvurusunu tamamladığı halde evraklarını teslim etmeyen adayların görevlendirilmeyeceği belirtildi.

Bursa İznik'te son başvuru tarihi 31 Ağustos


Bursa İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise ücretli öğretmenlik başvurularının 20 Temmuz 2026'da başlayacağını ve 31 Ağustos 2026'da sona ereceğini duyurdu.


İlk görevlendirmelerin Ağustos ayının son haftasında başlaması planlanıyor. Eğitim kurumlarında yeni ihtiyaçların oluşması halinde görevlendirmelerin belirlenen esaslar doğrultusunda eğitim öğretim yılı boyunca devam edebileceği bildirildi.

Bursa İznik'te son başvuru tarihi 31 AğustosBursa İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise ücretli öğretmenlik başvurularının 20 Temmuz 2026'da başlayacağını ve 31 Ağustos 2026'da sona ereceğini duyurdu.İlk görevlendirmelerin Ağustos ayının son haftasında başlaması planlanıyor. Eğitim kurumlarında yeni ihtiyaçların oluşması halinde görevlendirmelerin belirlenen esaslar doğrultusunda eğitim öğretim yılı boyunca devam edebileceği bildirildi.


Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?


Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bununla birlikte başvurularda uygulanacak yöntem ve talep edilecek belgeler ilçe milli eğitim müdürlüklerine göre farklılık gösterebiliyor.


Bazı müdürlükler yalnızca çevrim içi başvuru süreci yürütürken, bazı ilçelerde e-Devlet başvurusuna ek olarak ön başvuru formu veya fiziki evrak teslimi istenebiliyor.


Adayların bu nedenle e-Devlet işlemini tamamlamadan önce görev almak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüğünün güncel başvuru kılavuzunu incelemesi önem taşıyor.


e-Devlet'teki Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik başvuru hizmetine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişilebiliyor.


E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bununla birlikte başvurularda uygulanacak yöntem ve talep edilecek belgeler ilçe milli eğitim müdürlüklerine göre farklılık gösterebiliyor.Bazı müdürlükler yalnızca çevrim içi başvuru süreci yürütürken, bazı ilçelerde e-Devlet başvurusuna ek olarak ön başvuru formu veya fiziki evrak teslimi istenebiliyor.Adayların bu nedenle e-Devlet işlemini tamamlamadan önce görev almak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüğünün güncel başvuru kılavuzunu incelemesi önem taşıyor.e-Devlet'teki Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik başvuru hizmetine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişilebiliyor.E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI


Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?


Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şöyle sıralanıyor:


  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
  • Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmaya engel olmaması
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerliği yapmış, muaf ya da ertelemiş olmak
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denklik işlemlerinin yapılmış olması
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak
  • Eğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi lisans programları veya çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olmak
  • İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun adayların da değerlendirilmesi


Ücretli öğretmenlik başvuru şartları neler?Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şöyle sıralanıyor:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakKamu haklarından mahrum bulunmamakÖğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmakSağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmaya engel olmamasıErkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerliği yapmış, muaf ya da ertelemiş olmakYurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denklik işlemlerinin yapılmış olmasıHerhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamakEğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi lisans programları veya çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olmakİhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun adayların da değerlendirilmesi

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?


Başvuruların ardından görevlendirme sonuçlarının adaylara bildirilmesi bekleniyor. Sonuç ve görevlendirme duyuruları ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi sayfalarından takip edilebilecek.


Adaylara SMS yoluyla da bilgilendirme yapılması beklenirken, görevlendirme sürecinin öğretmen ihtiyacına bağlı olarak ilçe bazında yürütüleceği belirtiliyor.


2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak adayların, görev almak istedikleri ilçenin başvuru tarihini, istenen belgeleri ve başvuru yöntemini ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?Başvuruların ardından görevlendirme sonuçlarının adaylara bildirilmesi bekleniyor. Sonuç ve görevlendirme duyuruları ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi sayfalarından takip edilebilecek.Adaylara SMS yoluyla da bilgilendirme yapılması beklenirken, görevlendirme sürecinin öğretmen ihtiyacına bağlı olarak ilçe bazında yürütüleceği belirtiliyor.2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak adayların, görev almak istedikleri ilçenin başvuru tarihini, istenen belgeleri ve başvuru yöntemini ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.
Başlıklar :ücretli öğretmen başvurusumilli eğitim bakanlığımebücretli öğretmenlik
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